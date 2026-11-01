ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ്; ലോക ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
2011നും 2023നും ഇടയിൽ 49.6 കോടി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി. ഇതിലൂടെ അതിദാരിദ്ര്യ നിരക്കിൽ 90 ശതമാനം കുറവുണ്ടായെന്നുമാണ് ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 11:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം കുറച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 'ദസ്വി' ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ 'താൻ ലിയ' എന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗാനത്തോടൊപ്പം സമൂഹ മാധ്യമത്തില് ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ലോകത്ത് ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും വേഗത്തൽ കുറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലോകബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം രാജ്യത്തെ അവസരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മോദി എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കി.
A significant decline in poverty. https://t.co/4PIPaiEJv2— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2026
2011നും 2023നും ഇടയിൽ 49.6 കോടി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി. ഇതിലൂടെ അതിദാരിദ്ര്യ നിരക്കിൽ 90 ശതമാനം കുറവുണ്ടായെന്നുമാണ് ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായിത് 38 ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് താഴ്ന്നു.
അതേസമയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. ബിജെപി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വെറുമൊരു മുദ്രാവാക്യമല്ല മറിച്ച് രാജ്യത്തോടുള്ള ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി.
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ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ബ്രീഫ്- ഒക്ടോബർ 2026 എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ അതിദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 27.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2021ലെ പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ കണക്കുകൾ പ്രതിദിനം 4.20 യുഎസ് ഡോളർ എന്ന താഴ്ന്ന- ഇടത്തരം വരുമാന ദാരിദ്ര്യ പരിധിയെയും പ്രതിദിനം മൂന്ന് യുഎസ് ഡോളർ എന്ന അതിദാരിദ്ര്യം രേഖയെയും അടിസ്ഥാമാക്കിയുള്ളതാണ്.
അതേസമയം 2017നും 2023നും ഇടയിൽ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 13.4 കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിച്ചു. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഗ്രമീണ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേതനം വർധിച്ചതാണ്. പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും ജവിതസാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുായ ദാരിദ്ര്യ സൂചികകളിൽ ഇന്ത്യ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായയും ലോകബാങ്ക് വിലയിരുത്തി.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 14.6 ശതമാനമായിരുന്ന യുവജന തൊഴിലില്ലായ്മ 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 15.6 ശതമാനായി ഉയർന്നു. കുടുംബളടെ ഉപഭോഗ സർവേകളെ അടസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദാരിദ്ര്യ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
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