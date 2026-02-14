ETV Bharat / bharat

റോഡപകട മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു; 2020 നും 2024 നും ഇടയിൽ മരിച്ചത് 9,438 പേർ

ദേശീയതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ, കുഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23,056 അപകടങ്ങൾ നടന്നതായും 19,956 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

NITIN GADKARI ROAD ACCIDENTS POTHOLE DEATHS RISES INDIA ROAD TRANSPORTATION
pothole-related road accidents (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ റോഡപകടങ്ങൾ മൂലം മരിച്ചവരുടെ തോത് വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ റോഡപകട മരണങ്ങൾ 53 ശതമാനം വർധിച്ചതായും 2020 നും 2024 നും ഇടയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം 9,438 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിനെ അറിയിച്ചു. ദേശീയതലത്തിൽ, ഈ കാലയളവിൽ റോഡുകളിലെ കുഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23,056 അപകടങ്ങൾ നടന്നതായും 19,956 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 9,670 എണ്ണം "ഗുരുതര പരിക്കുകൾ" ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

2020നും 2024നും ഇടയിൽ 5,127 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 54 ശതമാനത്തിലധികം റോഡപകട മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. 2024-ൽ മാത്രം ഉത്തർപ്രദേശിൽ 1,369 പേരാണ് റോഡിലെ കുഴികൾ കാരണം മരിച്ചത്. ഇതോടെ റോഡിലെ കുഴികള്‍ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മാറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2021ൽ മരണനിരക്ക് അൽപം കുറഞ്ഞെങ്കിലും, അതിനുശേഷം അവ ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവെന്നും 2024ൽ 2,385 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി പറഞ്ഞു. വാർഷിക മരണസംഖ്യ 2020ൽ 1,555ആയിരുന്നു. 2021ൽ 1,481 ആയി കുറഞ്ഞ് എങ്കിലും അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും മരണ നിരക്ക് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 2022-ൽ മരണനിരക്ക് 1,856 ഉയർന്നു. 2023-ൽ 2,161 ആയി 2024-ൽ 2,385 ആയി.

മധ്യപ്രദേശിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 969 റോഡപകട മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. 2024-ൽ 277 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇതേ കാലയളവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 612 മരണങ്ങളും പഞ്ചാബിൽ 414 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഗോവ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളോ മരണങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ദേശീയ പാതകളുടെ വികസനത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും കേന്ദ്രം ഉത്തരവാദിയാണെങ്കിലും, അവരുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള റോഡുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണെന്ന് ഗഡ്‌കരി പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള എൻ‌എച്ച് ശൃംഖലയുടെ പരിപാലനത്തിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റോഡുകളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏജൻസികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സർക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നുവിനെതിരായ വധശ്രമം; നിഖിൽ ഗുപ്‌തയ്ക്ക് 24 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

TAGGED:

NITIN GADKARI
ROAD ACCIDENTS
POTHOLE DEATHS RISES INDIA
ROAD TRANSPORTATION
POTHOLE DEATHS RISES INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.