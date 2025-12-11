കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല,വിരിച്ച് കിടക്കാൻ ഒരു പുതപ്പില്ല; ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരാകുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദുരിത ജീവിതം
ബിഹാറിലെ ദർഭംഗയിലെ സദർ ബ്ലോക്കിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത്
Published : December 11, 2025 at 8:08 PM IST
പട്ന: വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരാകുന്ന ബിഹാറിലെ ദർഭംഗയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദുരിതപൂർണമായ പരിചരണം. സദർ ബ്ലോക്കിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കുടുംബാസൂത്രണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര പരിചരണം വേണ്ട രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല.
23 സ്ത്രീകളാണ് പിഎച്ച്സിയിൽ ഇത്തരം ശാസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയരായത്. ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ശേഷം വാർഡുകളിൽ കിടക്കകളോ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ പുതപ്പുകളോ നൽകിയില്ലെന്ന് രോഗികളും അവരുടെ സഹായികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരാന്തകളിലോ ആശുപത്രി തറയിലോ പായ വിരിച്ച് കൊടും തണുപ്പിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് പല രോഗികളും ആരോപിച്ചു.
ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഇവിടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. കൊടും തണുപ്പിൽ ഈ വരാന്തയിലാണ് തങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തന്നത്. കുടിവെള്ളം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊതുകുകളുടെ കടിയേറ്റ് ആ രാത്രി മൊത്തം കഴിച്ച് കൂടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് രോഗികളിൽ ഒരാളായ കിരൺ പറഞ്ഞു.
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതപ്പോ കൊതുകുവലയോ തന്നിട്ടില്ല. മാലിന്യകുമ്പാരത്തിന് സമീപം നിലത്ത് ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത്. വീട്ടൽ നിന്ന് പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാണ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മകളെ പരിചരിക്കാനെത്തിയ ലളിതാദേവി പറഞ്ഞു.
രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ആശ വർക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം, വൃത്തിയുള്ള മുറി, കൊതുകുവല ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഇവയെല്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതൊന്നുമില്ലെന്നാണ് രോഗികൾ പറയുന്നത്. ചായ, വെള്ളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇവര് പരാതിപ്പെടുന്നു.
രോഗികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഡോക്ടർ ദീപക് കുമാർ സമ്മതിച്ചു. കിടക്കകളുടെയും മുറികളുടെയും ലഭ്യത കുറവ് കാരണം പല സ്ത്രീകളെയും വരാന്തയിൽ കിടത്തേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല അന്തരീക്ഷവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കുടുംബവും അവരെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരാക്കാൻ മടിക്കുമെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ കാരണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
