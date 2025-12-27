ആംബുലൻസിന് നൽകാൻ പണമില്ല, വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത് മാലിന്യ ശേഖരണ വാഹനത്തിൽ
അവഗണനയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും വേദനാജനകമായ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാധമ്മയുടെ അവസാന യാത്ര.
Published : December 27, 2025 at 2:28 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 2:34 PM IST
അമരാവതി: ആംബുലൻസിന് നൽകാൻ പണമില്ല, ഒടുവിൽ വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായുള്ള റിക്ഷയിൽ. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ അപാകതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ദരിദ്രരേയും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളേയുമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പാർവതിപുരം മാന്യം ജില്ലയിലെ ഗുമ്മലക്ഷ്മിപുരം മണ്ഡലം ആസ്ഥാനത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അധികാരികളോട് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഗുമ്മലക്ഷ്മിപുരം നിവാസിയായ 65 വയസുള്ള രാധമ്മ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഭദ്രഗിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാധമ്മ മരിച്ചു. മരണശേഷം, മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് സൗകര്യമില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു.
ഇതേ തുടർന്ന് മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആംബുലൻസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും വാഹന ഉടമ 2,500 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഈ തുക താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന റിക്ഷയിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു.
അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭർത്താവോ മക്കളോ ഇവർക്കില്ല. അവര് നേരത്തെ മരിച്ചു. കുറച്ചുനാളായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒടുവിൽ അന്ത്യയാത്രയും വേദനയായി മാറി. അവഗണനയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും വേദനാജനകമായ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാധമ്മയുടെ അന്ത്യയാത്ര. ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമായ ഐടിഡിഎ ആംബുലൻസില് മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് ഭദ്രഗിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടർമാരായ അനിലും ത്രിവേണിയും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'മഹാപ്രസ്ഥാനം' എന്ന ശവസംസ്കാര സേവന വാഹനം ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക വാഹനം അനുവദിച്ചാൽ, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാര് വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് നടത്തുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ദുഃഖകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുമായി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ശവസംസ്കാര സേവന വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാര് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ അപാകതകളും പോരായ്മകളുമാണ് ഈ വിഷയം സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാര്ഖണ്ഡില് നിന്നും നാലുവയസുകാരിയുടെ സമാനമായ ഒരു സംഭവം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മരിച്ച നാല് വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി മാതാപിതാക്കള്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. ജാര്ഖണ്ഡിലെ ചൈബാസ സര്ദാര് ആശുപത്രിയിലാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവം.
ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരിക്കെയാണ് നാല് വയസുകാരി മരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആംബുലന്സ് നിഷേധിച്ചതോടെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി മാതാപിതാക്കള് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവം വാർത്തയായതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക വിമർശനം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
