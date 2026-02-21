വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ; ബംഗാളിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ, സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം പ്രക്ഷ്ബുധമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചും പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർപട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സഹായിക്കാൻ സേവനത്തിലുള്ളവരും വിരമിച്ചവരുമായ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ചൂടുള്ള ചര്ച്ച.
സുപ്രീം കോടതി വിധി തങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സർക്കാരിന്റെ 'സഹകരണമില്ലായ്മ' കാരണമാണ് നടപടികൾ വൈകുന്നതെന്ന് ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബംഗാളിലെ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ടിഎംസി വക്താവ് കുനാൽ ഘോഷ് ആരോപിച്ചു. ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് പൊരുത്തക്കേടുകളാൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായതെന്നും കുനാൽ പറഞ്ഞു.
ബിജെപി നിയമിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജീവനക്കാരല്ല, മറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇനി ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. കോടതി ഉത്തരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും കുനാൽ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിരവധി കത്തുകൾക്ക് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പകരം വോട്ടർപട്ടികയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉന്നയിച്ച് അവർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയില് കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതവുന്നുവെന്നും കുനാൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിലെ ഗുരുതരമായ പിഴവുകളാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്ന് കമ്മിഷനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ബംഗാള് പ്രസിഡൻ്റ് ശുഭാങ്കർ സർക്കാർ പറഞ്ഞു.
യുക്തിപരമായ പൊരുത്തക്കേടിൻ്റെ പേരിൽ 1.2 കോടിയലധികം വോട്ടർമാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് നിയമപരമല്ല. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറുടെയും അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറുടെയും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും മറുവശത്ത് സസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ്. ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടമായിരിക്കും ഇനി ഏക പരിഹാരമെന്ന് ശുഭാങ്കർ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പരാജയമാണ് കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലിം പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒപ്പം മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ പരാജയത്തെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു
പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി
അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സഹകരണമില്ലായ്മ കാരണമാണ് നടപടികൾ വൈകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുകാന്ത മജുംദാർ ആരോപിച്ചു. വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തൃണമൂലിന് ആര് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ഒഴിവാക്കി സുതാര്യമായ വോട്ടർ പട്ടികയാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാദത്തിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും തമ്മിലുള്ള 'വിശ്വാസക്കുറവിനെ' കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. ബംഗാളിലെ സാഹചര്യം ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരെ നിയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ച് വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ എന്നത് കേവലം ഒരു ഭരണപരമായ നടപടിയല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
