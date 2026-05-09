ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു, കോട്ടവാതിൽ തുറന്ന് 'ദളപതി'; നിരുപാധിക പിന്തുണയുമായി വിസികെ; ഇനി കണ്ണുകൾ ലോക് ഭവനിലേക്ക്
ചെന്നൈയിലെ പനയൂരിലുള്ള ടിവികെ ആസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. "ദളപതി തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു" എന്ന ആവേശം തമിഴ് മണ്ണിൽ അലയടിക്കുകയാണ്.
Published : May 9, 2026 at 4:56 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് നിർണായക പിന്തുണയുമായി വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ കച്ചി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ദീർഘനേരത്തെ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് വിജയിന് 'നിരുപാധിക പിന്തുണ' പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് വിസികെ ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതോടെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട 118 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിൽ വിജയ് സഖ്യം എത്തിച്ചേർന്നു.
അതേസമയം, പിന്തുണ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖ വിസികെ അധ്യക്ഷൻ തോൽ തിരുമാവളവൻ ടിവികെ നേതാവ് ആദവ് അർജുനയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറി. തമിഴ്നാട്ടിൽ സുസ്ഥിരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരു സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് തിരുമാവളവൻ ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
#WATCH | Chennai | TVK supports cheer after VCK extends its support to TVK to form the government in Tamil Nadu. VCK President Thol Thirumavalavan has handed over the official confirmation letter to TVK leader Aadhav Arjuna.
പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയും വിജയ്ക്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയ ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിജയ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ (പെരമ്പൂർ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ്) മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതിനാൽ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിയേണ്ടി വരും. ഇതോടെ സഭയുടെ ആകെ അംഗബലം 233 ആയി കുറഞ്ഞു.
5 എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് വീതം എംഎൽഎമാരുള്ള സിപിഎമ്മും സിപിഐയും പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ വിസികെയുടെ 2 അംഗങ്ങൾ കൂടി എത്തിയതോടെ വിജയിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 118 ആയി ഉയർന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി തിരുമാവളവൻ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വൈകീട്ടോടെയാണ് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയത്. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ആധിപത്യം തകർത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച വിജയ്, തൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തി ഭരണം പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
#WATCH | Chennai | TVK leader and MLA-elect KA Sengottaiyan and TVK General Secretary N Anand arrive at TVK Chief Vijay's Pattinapakkam residence.
ടിവികെ നേതാവും നിയുക്ത എംഎൽഎയുമായ കെ.എ. സെങ്കോട്ടയ്യനും, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ. ആനന്ദും ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിന്റെ പട്ടീനപാക്കത്തെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ, മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിജയിനെ കാണാൻ എത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വിസികെയുടെ 'നിരുപാധിക' കൈത്താങ്ങ്
മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് വിസികെ അധ്യക്ഷൻ തോൽ തിരുമാവളവൻ വിജയിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. "തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരു ഭരണമുണ്ടാകാൻ സി. ജോസഫ് വിജയിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു" എന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഡിഎംകെ സഖ്യം വിട്ട് വിസികെ വിജയിക്കൊപ്പം ചേർന്നത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയൊരു പവർ ഷിഫ്റ്റായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ദ്രാവിഡ കോട്ടയിൽ പുതിയ സൂര്യോദയം
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും മാറിമാറി ഭരിച്ചിരുന്ന തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' എന്ന പുതിയ പാർട്ടിയിലൂടെ വിജയ് കടന്നുവന്നത്. സിനിമയിലെ താരപദവി വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ചവർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. സ്റ്റാലിൻ്റെ ഭരണമികവിനെയും പളനിസ്വാമിയുടെ സംഘടനാ കരുത്തിനെയും മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകാൻ വിജയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
ഇനി കണ്ണുകൾ ലോക് ഭവനിലേക്ക്
ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കിയതോടെ ഗവർണർ ആർ.എൻ രവി എന്ന് വിജയ്യെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ പനയൂരിലുള്ള ടിവികെ ആസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. "ദളപതി തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു" എന്ന ആവേശം തമിഴ് മണ്ണിൽ അലയടിക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന വേഗതയിൽ തമിഴ്നാട് ഭരണം പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വിജയ്, ഭരണചക്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.
വിജയ്യുടെ പട നയിച്ച അഞ്ച് 'സൈന്യാധിപന്മാർ'; തമിഴ്നാട് പിടിച്ചടക്കിയ ടിവികെയുടെ തന്ത്രശാലികൾ!
ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായന്മാരായ ഡിഎംകെയെയും എഐഎഡിഎംകെയെയും വിറപ്പിച്ച് വിജയ് എന്ന 'ദളപതി' തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഇത് കേവലം ഒരു താരപരിവേഷത്തിൻ്റെ മാത്രം വിജയമല്ല. സിനിമയെക്കാൾ വലിയ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയ്ക്ക് കൃത്യമായ വഴികാട്ടികളായി നിന്ന അഞ്ച് പേരുടെ ബുദ്ധിയും തന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ.
അധികാരത്തിന്റെ കോട്ടവാതിൽ തുറക്കാൻ വിജയിയെ സഹായിച്ച ആ അഞ്ച് തന്ത്രശാലികൾ ഇവരാണ്...
1. സി.ടി നിർമ്മൽ കുമാർ: ഐടി സെല്ലിലെ കരുത്തൻ
ബിജെപിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്നും എത്തിയ നിർമ്മൽ കുമാർ, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധമുറകളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്. ടിവികെയുടെ ഐടി വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പാർട്ടി നയങ്ങൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. ഓരോ വാദങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
2. കെ.എ. സെങ്കോട്ടയ്യൻ: രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യൻ
പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയമുള്ള സെങ്കോട്ടയ്യൻ്റെ വരവ് ടിവികെയ്ക്ക് നൽകിയത് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. എംജിആർ കാലം മുതൽ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം ഹൃദിസ്ഥമായ സെങ്കോട്ടയ്യൻ, സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അടിത്തട്ടിൽ വരെ എത്തിക്കാം എന്നതിൽ വിജയ്ക്ക് വലിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ സഹായിച്ചു.
3. ബുസി ആനന്ദ്: വിജയ്യുടെ വിശ്വസ്തൻ
വിജയ് ആരാധക സംഘടനയായ 'വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കത്തെ' ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ വ്യക്തിയാണ് എൻ. ആനന്ദ് എന്ന ബുസി ആനന്ദ്. വിജയ്യുടെ ഓരോ വാക്കുകളും സാധാരണക്കാരായ ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പാലമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സംഘടനാപരമായ എല്ലാ നീക്കങ്ങളുടെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
4. ആതവ് അർജുനൻ: സഖ്യനീക്കങ്ങളിലെ മാന്ത്രികൻ
വിസികെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളെ ടിവികെ സഖ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും, രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിലും ആതവ് അർജുനൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും ഡാറ്റാ അനാലിസിസിലും അഗ്രഗണ്യനായ ഇദ്ദേഹം, എവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു.
5. അരുൺരാജ്: പിന്നണിയിലെ കരുത്തൻ
ടിവികെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും പോളിസി നിർമ്മാണത്തിലും സജീവമായിരുന്ന അരുൺരാജ്, വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു. യുവജനങ്ങളെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ രീതികൾ ടിവികെയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.
