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തൃണമൂലിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം; 20 എംപിമാർ എൻഡിഎയിലേക്ക്, പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു

ജനവിധി മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എൻഡിഎയുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കാകൊളി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ. 20 എംപിമാർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് ഉടൻ കൈമാറുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

TRINAMOOL CONGRESS MAMATA BANARJEE KAKOLI GHOSH
Rebel TMC MPs at the residence of Bhupendra Yadav (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 6:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി/കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുന്‍ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (ടിഎംസി) വൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം. പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജിയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെ, ഇരുപതോളം തൃണമൂൽ എംപിമാർ എൻഡിഎയിൽ ചേരാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതിൽ അസംതൃപ്തയായ മുതിർന്ന നേതാവ് കാകൊളി ഘോഷ് ദസ്തിദാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നിര്‍ണായക നീക്കം.

ജനവിധി മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എൻഡിഎയുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കാകൊളി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 20 എംപിമാർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് തങ്ങൾ ഉടൻ കൈമാറുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എൻഡിഎയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന് വിമത എംപി ഡോ. ശർമിള സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ ബ്ലോക്കിന്‍റെ ചീഫ് വിപ്പായി കാകൊളി ഘോഷ് ദസ്തിദാറിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായി ശതാബ്ദി റോയിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനിടെ, രാജ്യസഭാംഗത്വവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗത്വവും രാജിവെച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമത സംഘം തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രസൂൻ ബാനർജി, ജഗദീഷ് ബസൂനിയ, കാളി പദ സോറൻ, അരൂപ് ചക്രവർത്തി, അബു താഹെർ, അസിത് മാൽ, ഖലീലുർ റഹ്മാൻ എന്നിവരാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പ്രമുഖർ. ഭരണത്തിലും പാർട്ടി സംഘടനയിലും അഴിമതി വ്യാപകമാണെന്നും ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ആരോപിച്ചാണ് സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് തൃണമൂൽ വിട്ടത്.

നേരത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിമത നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 58 എംഎൽഎമാർ തങ്ങളാണ് 'യഥാർഥ തൃണമൂൽ' എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ശിവസേന മാതൃകയിലുള്ള ഈ പിളർപ്പ് നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെ മമത ബാനർജി അതീവ ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്.

മുൻ കായിക മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസിന്‍റെ വീട്ടിൽ പൊലീസ്

അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ മുൻ കായിക മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൊൽക്കത്തയിലെ സഹാപുർ കോളനിയിലെ വസതിയിലെത്തി. ബിധാനഗർ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹാജരാകാതിരുന്ന അരൂപ് ബിശ്വാസ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ പൊലീസ് സംഘം വീട്ടിലെത്തിയത്.

TRINAMOOL CONGRESS MAMATA BANARJEE KAKOLI GHOSH
File photo of Aroop Biswas with Lionel Messi (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ വർഷം സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലയണൽ മെസ്സി ഇവന്‍റിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലെ ക്രമക്കേട്, അഴിമതി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലീസിന്‍റെ അന്വേഷണം. വൻ തുക നൽകി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആരാധകർക്ക് മെസ്സിയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വിഐപികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മാത്രമാണ് പരിപാടി കൈയടക്കിയതെന്നും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ ശതാദ്രു ദത്ത അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായത്.

തുടർന്ന് ബിധാനഗർ സൗത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻ മന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പൊലീസിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കടുത്ത നടപടികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടി അരൂപ് ബിശ്വാസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കാൻ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിസമ്മതിച്ചു.

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TAGGED:

TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA BANARJEE
KAKOLI GHOSH
POLITICAL EARTHQUAKE IN TMC

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