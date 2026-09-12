"ദാരിദ്ര്യം മറച്ചാൽ യാഥാർഥ്യം മാറുമോ?' ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഡൽഹിയിൽ ചേരികൾ മറച്ചത് വിവാദമാക്കി ആംആദ്മി
വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെയും ലോകനേതാക്കളുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ വസന്ത് കുഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളും പച്ച നെറ്റുകളും വെള്ളത്തിരശ്ശീലകളും ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്.
Published : September 12, 2026 at 1:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത മണ്ഡപത്തിൽ 18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് രാജ്യം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ, തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ചേരികൾ തുണികൊണ്ട് മറച്ച അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനവുമായി ആംആദ്മി. വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെയും ലോകനേതാക്കളുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ വസന്ത് കുഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളും പച്ച നെറ്റുകളും വെള്ളത്തിരശ്ശീലകളും ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അടക്കം പങ്കുവച്ചാണ് തലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടിയായ എഎപി രംഗത്തെത്തിയത്.
"ചേരികൾ തിരശ്ശീലകൾ കൊണ്ട് മറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിലവിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇത് 2.6% ജി.ഡി.പി വളർച്ചയെ 7.8% എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെയാണ്," എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എഎപി എക്സില് കുറിച്ചു. അതേസമയം, മോദിയെ വിമര്ശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കാര്ട്ടൂണും ആംആദ്മി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "വിഷൻ 2047" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് കാർട്ടൂണിലുള്ളത്. ഈ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിഫലനത്തിൽ വികസിത ഡൽഹിയും മനോഹരമായ ഭാരത മണ്ഡപവും കാണാം. എന്നാൽ കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രെയിമിന് പുറത്തുള്ള യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളും താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുയർത്തിയ ചേരികളുമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
You can hide the slums, but you can’t hide the reality from the people Modi Ji. pic.twitter.com/ab1UtIhQk1— AAP (@AamAadmiParty) September 12, 2026
Covering slums with curtains won’t change the reality, just like calling 2.6% GDP Growth 7.8%. pic.twitter.com/8sP55anb4f— AAP (@AamAadmiParty) September 11, 2026
ചേരികൾ തുണികൊണ്ട് മറച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ വക്താവ് ഡോ. ഷമ മുഹമ്മദ് രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോഴോ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴോ ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയും ചേരികളെയും മൂടിവെക്കുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പതിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
Whenever global events happen in India or foreign dignitaries visit, @narendramodi’s government covers up people living in slums.— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) September 12, 2026
If only he had worked to provide shelter for them, as he promised “Housing for All” by 2022, such a situation need not have arisen. He can’t provide… pic.twitter.com/TZiMQjDYJC
"ഇന്ത്യയിൽ ആഗോള പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോഴോ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ചേരികളിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരെ മറച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. 2022-ഓടെ എല്ലാവർക്കും വീട് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ അവർക്ക് തലചായ്ക്കാൻ ഒരു അഭയം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെ വെറുതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ്!" -ഡോ. ഷമ മുഹമ്മദ് എക്സില് കുറിച്ചു.
ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഉച്ചകോടി
ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്, ഇറാൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 21 രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്രജ്ഞരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക-ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധികളും അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന അജണ്ടകളാകുമ്പോൾ, അതിഥികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ 'ഇമേജ് മാനേജ്മെൻ്റ്' ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ തർക്കവിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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