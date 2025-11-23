ചണ്ഡീഗഢിനെ 240-ാം അനുച്ഛേദത്തില് കൊണ്ടുവരാന് നീക്കം, പഞ്ചാബില് വൻ വിവാദം; ഒടുവില് പിന്തിരിഞ്ഞ് കേന്ദ്രം
ഭരണകക്ഷിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടി, കോൺഗ്രസ്, ശിരോമണി അകാലിദൾ എന്നിവർ കേന്ദ്രം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഢിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തി.
Published : November 23, 2025 at 2:56 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: തലസ്ഥാനമായ ചണ്ഡീഗഢിനെ ഭരണഘടനയുടെ 240-ാം അനുച്ഛേദത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പഞ്ചാബില് വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളും നേരിട്ട് നിയമനിർമ്മാണവും നടത്താൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നല്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 240-ൽ ചണ്ഡീഗഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി പാർലമെൻ്റിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതിനെ എതിര്ത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തിയത്.
പ്രസ്തുത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡല്ഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദലും രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു.
ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. പഞ്ചാബിൻ്റെ സ്വത്വത്തിനും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
"ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ചണ്ഡീഗഢിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം ലളിതമായ ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് പഞ്ചാബിൻ്റെ സ്വത്വത്തിനും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഫെഡറൽ ഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചാബികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നി ബില് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ്" കെജ്രിവാൾ എക്സില് എഴുതി.
രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും വേണ്ടി എപ്പോഴും ത്യാഗം ചെയ്ത പഞ്ചാബിന് ഇന്ന് സ്വന്തം പങ്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു ഭരണപരമായ തീരുമാനമല്ല, മറിച്ച് പഞ്ചാബിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പഞ്ചാബികൾ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനും മുന്നിലും തലകുനിക്കില്ലെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. ചണ്ഡീഗഢ് പഞ്ചാബിൻ്റേതാണ്, പഞ്ചാബിനൊപ്പം തന്നെ തുടരും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक़ छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक… https://t.co/Ed9Q3KNGYi— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 23, 2025
ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി)-ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ പഞ്ചാബിന് ചണ്ഡീഗഢിനുമേലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി) എംപിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ പറഞ്ഞു.
"കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഭരണഘടനാ (131-ാം ഭേദഗതി) ബില്ലിനെ ശിരോമണി അകാലിദൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ഈ ഭേദഗതിയോടെ ചണ്ഡീഗഢ് ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും, പഞ്ചാബിന് ചണ്ഡീഗഢിന് മേലുള്ള അവകാശം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും" അവർ പറഞ്ഞു.
ഈ ബില്ല് പഞ്ചാബിന് കനത്ത പ്രഹരമാകുമെന്ന് ബാദൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഭേദഗതി ബിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ അവകാശങ്ങളുടെ നിഷേധവും ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ ലംഘനവുമാണെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി നവംബർ 24 ന് എസ്എഡി കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്എഡി പ്രസിഡൻ്റ് സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് എസ്എഡി നേതാവ് ദൽജിത് സിംഗ് ചീമ പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
" ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ "— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) November 23, 2025
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿੱਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131 ਵੀਂ ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ… pic.twitter.com/TGeeYdMdZu
വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഢ് പൂർണമായും പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന് കീഴിലാക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ പർഗത് സിങ് പറഞ്ഞു.
"തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പഞ്ചാബ് വിരുദ്ധ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതിനെതിരെ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിന് ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണം, പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ പോകണം, ഈ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തണം, പഞ്ചാബിൻ്റെ എതിർപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു സർവകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘവുമായി പ്രസിഡൻ്റിനെ കാണണം" സിങ് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ പഞ്ചാബ് ഗവർണറാണ് ചണ്ഡീഗഢ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. 1966 നവംബർ 1 മുതല് ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, 1984 ജൂൺ 1 മുതൽ ചണ്ഡീഗഢ് പഞ്ചാബ് ഗവർണറുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി മാറ്റി.
2016 ഓഗസ്റ്റിൽ മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ജെ അൽഫോൺസിനെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചു. അന്നത്തെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശ് സിങ് ബാദലിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും എഎപിയുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളുടെയും കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഈ നീക്കം പിൻവലിച്ചു.
പിന്തിരിഞ്ഞ് കേന്ദ്രം
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തില് അന്തിമ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു എല്ലാവരോടും കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
The proposal only to simplify the Central Government’s law-making process for the Union Territory of Chandigarh is still under consideration with the Central Government. No final decision has been taken on this proposal. The proposal in no way seeks to alter Chandigarh’s…— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025
"വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ല. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡീഗഡിന് വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയമനിർമാണം ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ നിർദേശത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല, ചണ്ഡീഗഢിൻ്റെ ഭരണത്തെയോ ഭരണ ഘടനയെയോ ഒരു തരത്തിലും മാറ്റാൻ ഈ ബില്ല് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ചണ്ഡീഗഢിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാവരുമായും മതിയായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല" ആഭ്യന്തര മന്ത്രലായം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
