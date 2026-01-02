ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം, കയ്യാങ്കളി, കലാശിച്ചത് അരുംകൊലയില്‍; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം, കയ്യാങ്കളി, കലാശിച്ചത് അരുംകൊലയില്; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ.
Published : January 2, 2026 at 1:30 PM IST
ബെംഗളൂരു: രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് വലിയ സംഘർഷത്തിലെത്തിയത്. എംഎൽഎ ഭരത് റെഡ്ഡിയുടെയും ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെയും അനുയായികൾ തമ്മിലായിരുന്നു സംഘർഷം.
സഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ പൊലീസ് ലാത്തി വീശുകയും പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കല്ലേറ് നടത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
"കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ രാജശേഖർ എന്നയാളാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ അനുയായികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്" എന്ന് എംഎൽഎ ഭരത് റെഡ്ഡി ആരോപിച്ചു.
ബല്ലാരിയിലെ വാൽമീകി സർക്കിളിൽ വാൽമീകിയുടെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 3 നാണ് പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം. ഈ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ നഗരത്തിലുടനീളം ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബഹളം ഉണ്ടായത്.
ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് ആദ്യം തർക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഭരത് റെഡ്ഡിയുടെ അടുത്ത സഹായി സതീഷ് റെഡ്ഡി ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള റോഡിൽ ഒരു ബാനർ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതായും കല്ലേറുണ്ടായതായും പറയുന്നു.
സംസാരത്തിനിടയിൽ ബല്ലാരി സിറ്റി എംഎൽഎ നാര ഭരത് റെഡ്ഡി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായി സതീഷ് റെഡ്ഡി, ഭരത് റെഡ്ഡിയുടെ പിതാവ് നാര സൂര്യനാരായണ റെഡ്ഡി എന്നിവർ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ജനാർദന റെഡ്ഡി ആരോപിച്ചു. "ബാനർ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ തോക്കുധാരികൾ വെടിയുതിർത്തു. ഞാൻ ആ സമയം കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എംഎൽഎമാരുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം
ബെല്ലാരി സിറ്റി എംഎൽഎ നാര ഭരത് റെഡ്ഡിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വ്യാഴാഴ്ച (ജനുവരി 1) രാത്രി ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ അവംബവി നഗറിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. ഡിസി, ഐജി, എസ്പി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി.
ബെല്ലാരിയിലെ ബ്രൂസ്പേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ജനാർദന റെഡ്ഡി, സോമശേഖര് റെഡ്ഡി, ശ്രീരാമുലു, അലിഖാൻ, ദമ്മുര ശേഖർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 പേരെ ആക്രമിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന്, മുൻകരുതൽ നടപടിയായി കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ബെല്ലാരി നഗരത്തിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ സിരുഗുപ്പ റോഡിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു.
