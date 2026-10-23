നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തേടി പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ബെംഗളൂരുവിൽ; സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ കർണാടക
കർണാടക സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു വികസന, പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു
Published : October 23, 2026 at 2:33 PM IST
ബെംഗളൂരു: വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശ മേഖലകളിൽ കർണാടകയുമായുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും സഹകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്ക് ബെംഗളൂരുവിലെത്തി. നൂറോളം വരുന്ന പ്രമുഖ ബിസിനസ് പ്രതിനിധി സംഘവും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കെംപെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.
കർണാടക സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു വികസന, പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാലിനി രജനീഷ്, പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ.ജി. ജഗദീഷ്, ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം.
കർണാടക നേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചകൾ
വെള്ളിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വച്ച് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറുമായി ഡോണൾഡ് ടസ്ക് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ എം.ബി. പാട്ടീൽ, പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, പോളണ്ട് ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ആൻഡ്രെജ് ഡൊമാൻസ്കി, മറ്റ് മുതിർന്ന പോളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുഷാർ ഗിരിനാഥ്, വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എസ്. ശെൽവകുമാർ എന്നിവരും ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി. സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാവസായിക വികസനം, നിക്ഷേപം എന്നീ മേഖലകളിൽ പോളണ്ടും കർണാടകവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വളരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധം
യൂറോപ്പിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് പോളണ്ടിൻ്റേതെന്ന് മന്ത്രി ആൻഡ്രെജ് ഡൊമാൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ പോളണ്ടിന് വലിയ താത്പര്യമുണ്ട്. 2013 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിൽ 192 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1.95 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 6.36 ബില്യൺ ഡോളറായാണ് വ്യാപാരം ഉയർന്നത്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുണിത്തരങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക് യന്ത്രങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയറിങ് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും പോളണ്ടിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ, എയ്റോസ്പേസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ പോളണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കും നൽകുന്നു.
പുതിയ സഹകരണ മേഖലകൾ
ബെംഗളൂരുവിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് പോളിഷ് പ്രതിനിധി സംഘം ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോർജം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. ഇന്ത്യ-പോളണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാനും യുവാക്കൾക്കായി ടെക്നോളജി ഹാക്കത്തോണുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമിത ബുദ്ധി, സൈബർ സുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, കായികം, വിനോദസഞ്ചാരം, ഡിജിറ്റൽവത്കരണം, ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലേക്കും സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ വാർഷികമായ മാർച്ച് 30 എല്ലാ വർഷവും പോളണ്ട്-ഇന്ത്യ പാർട്ണർഷിപ്പ് ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ടസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളം
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച ടസ്ക്, നരേന്ദ്ര മോദിയെ സുഹൃത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അസ്ഥിരതയുടെയും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ന്യൂഡൽഹിയിലെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ബെംഗളൂരു സന്ദർശനം, കർണാടകയുടെ സാങ്കേതിക, വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ വലിയ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പോളിഷ് ബിസിനസ് പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനും പുതിയ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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