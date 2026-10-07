ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം: പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്, ജൻപഥിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം
മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെയുടെ ക്ഷണ പ്രകാരം എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെയാണ് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. നിലവിൽ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 7, 2026 at 3:53 PM IST
ഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തിരിച്ച പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്. ജൻപഥിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം. സ്ഥലത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകാൻ തയാറായ എംപിമാരുടെ ബസ് നിലവിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെയുടെ ക്ഷണ പ്രകാരം എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെയാണ് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. നിലവിൽ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.
"അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്... ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കെതിരെ 100 എഫ്ഐആറുകൾ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഓരോ എഫ്ഐആറും എനിക്ക് ഒരു മെഡൽ പോലെയാണ്," ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, യാതൊരുവിധ ഈഗോയും ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളത്. അവരെ പുറത്താക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ വമ്പൻ ശക്തിക്കെതിരെ പോരാടും," ടിഎംസി എംപി ഡെറെക് ഒബ്രിയൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചൊവ്വാഴ്ച മാർച്ച് നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിർവാചൻ സദനിൽ (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം) കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞതോടെ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് എൻഎസ്യുഐ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI) ആസ്ഥാനത്തേക്ക് 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യം നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ, 10 എംപിമാരടക്കം ഏകദേശം 260 പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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ആകാശവാണി ഭവന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, കെസി വേണുഗോപാൽ, പവൻ ഖേര എന്നിവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന (SIR) റദ്ദാക്കുക, നീക്കം ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി'യും (CJP) വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 10-ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ആഹ്വാനം.
സിജെപി, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ (AISA), ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ (AISF), സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (SFI), അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് (ASAP) എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളോട് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാനും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമരത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് വരാനും സിജെപി സഹ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
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