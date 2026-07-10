നെല്ലായ് ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ സുപ്രധാന പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ പൊലീസ് വെടിവച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി
കാളിമുത്തു(35), മകന് അഞ്ചുവയസുകാരനായ ജയരാജ് എന്നിവരെ ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് നെല്ലായില് വച്ച് ജനക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Published : July 10, 2026 at 11:08 AM IST
തിരുനെല്വേലി: പിതാവിനെയും അഞ്ച് വയസുള്ള മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ച് പിടികൂടി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. തമിഴ്നാട്ടിലെ നെല്ലായ് ജില്ലയിലെ അംബാസമുദ്രത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് വെടിവച്ചത്.
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അംബാസമുദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള മൂലാച്ചി ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരായ കാളിമുത്തു(35), മകന് അഞ്ചുവയസുകാരനായ ജയരാജ് എന്നിവരെ ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് നെല്ലായില് വച്ച് ജനക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആകെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു തീവ്ര അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു.
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സംഭവത്തില് പതിനൊന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഉള്പ്പെട്ട മറ്റ് ചിലര്ക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകികളെ മുഴുവന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കാട്ടി മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ജില്ലാഭരണകൂടവും പൊലീസും ചേര്ന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ അനുരജ്ഞന ചര്ച്ചകളെ തുടര്ന്ന് ഏഴാം ദിവസമായ ഇന്നലെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകള് നടത്തി. സ്ഥലത്ത് കനത്ത പൊലീസ് ബന്തവസ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മറ്റ് ചിലര്ക്കായി തെരച്ചില് തുടരവേ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയായ കൃഷ്ണന് എന്ന അജിത് വീരവനല്ലൂരിലെ കനാലിന് സമീപം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിവരം കിട്ടി. പൊലീസ് ഉടന് തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ഇയാള് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വളയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന് ഇയാള് ശ്രമിച്ചു. ഇതില് പരമശിവം എന്ന പൊലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങള് വഷളായി. പ്രതിരോധത്തിനായി പൊലീസ് അജിത്തിന് നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. അയാളുടെ കാലില് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. തുടര്ന്ന് അജിത്തിനെയും പരമശിവത്തെയും നെല്ലായി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിശ്വാസം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രി നേരിട്ട് എത്തി പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരന്റെ വിവരങ്ങള് ആരാഞ്ഞു. ഇതിനിടെ കേസിലുള്പ്പെട്ട സുഭാഷ് എന്നയാളിനെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇയാളെ നെല്ലായി സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാള്ക്ക് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദവും വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രതി മണിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന മണിമാരന് കോടതിയില് കീഴട്ങി.
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഒരാളടക്കം പതിനാല് പേരെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് ഉള്പ്പെട്ട മറ്റ് ചിലര്ക്കായി തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.