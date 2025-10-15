ETV Bharat / bharat

ദുർഗാപൂര്‍ പീഡനം: മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആണ്‍ സുഹൃത്ത് പിടിയില്‍, കൂട്ടബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ്

മാൾഡയിലെ കാലിയചക് നിവാസിയായ വാസിഫ് അലിയുമായി പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്. സംഭവ ദിവസത്തില്‍ ഇയാളുടെ നീക്കം സംബന്ധിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

Police officials arrest men allegedly involved in the gang rape of a second-year MBBS student from Odisha at a private medical college, in Durgapur, West Bengal. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 11:07 AM IST

കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഒരാള്‍ മാത്രമെന്ന് പൊലീസ്. വിദ്യാര്‍ഥിനി പീഡിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന് അഞ്ചാം ദിനത്തിലാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തുവെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകീട്ട് അസൻസോൾ-ദുർഗാപൂർ കമ്മീഷണർ സുനിൽ കുമാർ ചൗധരി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹപാഠിയും പുരുഷസുഹൃത്തുമായ വാസിഫ് അലിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി.

"ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു" - സുനിൽ കുമാർ ചൗധരി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പ്രധാന കുറ്റവാളി ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പങ്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷണർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"സംഭവ ദിവസം പ്രതികൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും വിദ്യാർഥിനിയുടെയും സഹപാഠിയുടെയും വസ്ത്രങ്ങളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് നിരവധി പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥിനിയുടെ സഹപാഠിയും സംശയത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണുള്ളത്" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് വാസിഫ് അലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇതിനുമുമ്പ്, ന്യൂ ടൗൺഷിപ്പ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ദുർഗാപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അപു ബൗരി, ഷെയ്ഖ് ഫിർദൗസ്, ഷെയ്ഖ് റിയാസുദ്ദീൻ, ഷെയ്ഖ് നസിറുദ്ദീൻ, ഷെയ്ഖ് ഷഫീഖുൽ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപമുള്ള ബിജ്ര ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നാണ് അഞ്ച് പേരെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

ദുർഗാപൂർ സബ്‌ഡിവിഷണൽ കോടതി അഞ്ച് പേരെയും ചൊവ്വാഴ്‌ച 10 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ തെളിവെടുപ്പിനായി സംഭവം നടന്ന പരംഗഞ്ച് വനത്തിലേക്ക് പൊലീസ് പ്രതികളുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അതിജീവിതയുടെ സഹപാഠിയുടെ പങ്കും അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ ചൗധരി ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ALSO READ: ഡല്‍ഹി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥിനിയ്‌ക്ക് പീഡനം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

"സംഭവം പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് അതിജീവിതയ്‌ക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്" -കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി മാൾഡയിലെ കാലിയചക് നിവാസിയായ വാസിഫ് അലിയുമായി പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംഭവ ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുമായി വാസിഫ് അലി കോളജില്‍ നിന്നും പോകുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളതിൻ്റേതാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച ദൃശ്യം.

