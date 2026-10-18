കൊൽക്കത്ത ദുരന്തം: മോശം ക്രമീകരണവും തെറ്റായ അറിയിപ്പുകളും ദുരന്തത്തിന് കാരണമായെന്ന് പൊലീസ്
മൈക്കിലൂടെ നൽകിയ തെറ്റായ അറിയിപ്പുകളും വിസിലടിയും ആളുകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയെന്ന് പൊലീസ്. ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതികരണം.
Published : October 18, 2026 at 11:21 AM IST
കൊൽക്കത്ത: വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തില് സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചകൾ പുറത്ത്. മോശം ക്രമീകരണം, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ, ആവശ്യത്തിന് പൊലീസുകാർ ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്നിവയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി.
സപ്തമി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സംഘാടകർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴ പെയ്തപ്പോൾ പന്തലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറി. ഈ സമയം ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പൊലീസോ വോളൻ്റിയർമാരോ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ സംഘാടകർ മൈക്കിലൂടെ നൽകിയ ചില തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ അറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ വിസിലടിയും സന്ദർശകർക്കിടയിൽ വൻ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ദുരന്തത്തില് കലാശിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂജ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യഗോസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്ന പൊലീസുകാരുടെയും സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കിയെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുണ്ടായ അപര്യാപ്ത കാരണമായെന്ന് പ്രദേശവാസികളും ദൃക്സാക്ഷികളും മൊഴി നല്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പ്രവേശനം, പുറത്തുകടക്കൽ, ജനങ്ങളുടെ നീക്കം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ, തിരക്കിനിടയിൽ സന്ദർശകർക്ക് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി."പന്തൽ തകരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളോട് പന്തലിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ആരാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും, എന്തിനാണ് അത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘം പന്തൽ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. "പ്രാദേശികവാസികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്, നേരിട്ട് കണ്ടവരുടെ വിവരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് സഹായകമാകും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭൂരിഭാഗം പൊലീസുകാരെയും വിഐപി പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപമാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു. "ഈ വർഷം ആവശ്യത്തിന് പൊലീസുകാരെ കണ്ടില്ല. ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ പിഴവുകൾക്ക് കാരണമായത്" ചോർബഗാൻ പ്രദേശവാസിയായ സംഘമിത്ര ഭൗമിക് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ചോർബഗാൻ സർബോജനിൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അജയ് കുമാർ നന്ദ് നിരോധനാജ്ഞ (സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം) ഏർപ്പെടുത്തി. ബൗബസാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 20 വരെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.
Also Read:ദുർഗാപൂജയ്ക്കിടെ വൻ ദുരന്തം; കൊൽക്കത്തയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം