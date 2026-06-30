രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; ചമ്പത് റായിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പൊലീസ്
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകിയ കാണിക്കപ്പണത്തിലും സംഭാവനകളിലും വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും തട്ടിപ്പും നടന്നതായാണ് ആരോപണം
By PTI
Published : June 30, 2026 at 6:58 PM IST
അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പൊലീസ്. സംഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും പൊലീസ് റായിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ജൂൺ 7 ന് സംഭാവന തട്ടിപ്പുമായുള്ള വിഷയം പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് മോഷണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം രഹസ്യമാണ്, അത് പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ചമ്പത്ത് റായി ശുദ്ധനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുനായികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണവിധേയമായ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകിയ കാണിക്കപ്പണത്തിലും സംഭാവനകളിലും വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും തട്ടിപ്പും നടന്നതായുള്ള പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നെന്നാണ് ആരോപണം.
ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള രേഖകൾ, കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു.
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ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ചമ്പത് റായിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, രാംശങ്കർ യാദവ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
അതേസമയം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ പുരോഗിമിക്കുന്നതിനിടെ ചമ്പത് റായി രാജി വെയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇയാൾക്ക് പുറമേ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയും രാജി സമർപ്പിച്ചു. എസ്ഐടി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി. 2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടന്ന മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്താണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു.
പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആ സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാണിക്കവഞ്ചികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് പ്രധാന തിരിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വിപണി വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയതും കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ചതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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