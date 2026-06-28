അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; അറസ്റ്റിലായ 8 പേരുടെ വീടുകളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ്
എട്ട് പേരുടെ വീടുകളിൽ ഒരേസമയം പൊലീസ് റെയ്ഡ്, പ്രതികൾ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എണ്ണുന്നതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു.
By PTI
Published : June 28, 2026 at 11:49 AM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ സംഭാവന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരുടെ വീടുകളിൽ ഒരേസമയം പൊലീസ് റെയ്ഡ്. അറസ്റ്റിലായ ലവ് കുഷ് മിശ്ര, അവിനാശ് ശുക്ല, രാമശങ്കർ യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ വീടുകളിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
അയോധ്യ കോടതി എട്ട് പ്രതികളെയും ജൂൺ 29 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് റെയ്ഡ്. തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് അവരുടെ കസ്റ്റഡി റിമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. പ്രതികൾ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എണ്ണുന്നതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു.
79 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു
പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 79,85,493 രൂപ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫിസർ കെ സി വർമ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും തുക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് നിവേദിത സിങ്ങിൻ്റെ കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കിയത്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതികളെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
എസ്ഐടി അന്വേഷണം
ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളിൽ വ്യാപകമായ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഘം നൽകിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് എട്ടുപേർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ജൂൺ 13നാണ് സർക്കാർ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ സംഘം ജൂൺ 23ന് സർക്കാരിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അഴിമതി നിരോധന നിയമവും
ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ കൃഷ്ണ മോഹൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിഎൻഎസ് 305 എ, 306, 317(2), 317(5), 316(5), 61(2), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 13(1)(എ), 13(2) വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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