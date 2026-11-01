സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കെതിരായ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ'; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഫോൺ കൈമാറിയത് കുമാരസ്വാമിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച്
സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കെതിരായ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്' ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതെനന്ന് ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 6:59 PM IST
ബെംഗളൂരു: സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കെതിരായ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്' ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ കൈമാറിയത് കുമാരസ്വാമിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചെന്ന് പൊലീസ്. കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്' (രഹസ്യമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തൽ) ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്നും ഇത് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു.
ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രജ്വൽ പ്രസാദ് എന്നയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഫോൺ കൈമാറ്റം നടന്നതെന്ന, അറസ്റ്റിലായ പ്രതി റിതേഷ് പാണ്ഡെയുടെ മൊഴിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ റിതേഷ് പാണ്ഡെയെ ഒക്ടോബർ 24നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ' ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്; ഈ കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്. ബെംഗളൂരു പൊലീസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.
പൊലീസ് മേധാവി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, റിതേഷ് പാണ്ഡെയും വിനോദ് ശർമ്മയും ചേർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗ് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിയത്. പിന്നീട്, കുമാരസ്വാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് ഇത് പ്രജ്വൽ പ്രസാദിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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"പ്രജ്വൽ പ്രസാദിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം, വിനോദ് ശർമ്മയും റിതേഷ് പാണ്ഡെയും ചേർന്ന് കരോൾ ബാഗിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലുള്ള കുമാരസ്വാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് അവർ ഈ ഫോൺ പ്രജ്വൽ പ്രസാദിന് കൈമാറി" കമ്മിഷണർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ സിദ്ധരാമയ്യ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഈ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് (ഇൻജംഗ്ഷൻ) നേടുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. സിസിബി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോപണവിധേയമായ ഈ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ' വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശർമ്മയ്ക്കും പ്രസാദിനും പൊലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുവരും ഒളിവിലാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. "വിനോദ് ശർമ്മയ്ക്കും പ്രജ്വൽ പ്രസാദിനും ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ ഒളിവിലാണ്. മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി അവർ അപേക്ഷകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പ്രജ്വൽ പ്രസാദും റിതേഷ് പാണ്ഡെയും തമ്മിൽ ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്" കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പൊലീസിൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇവർ മൂന്നുപേരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണവുമായി (social media content creation) ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം, കൃത്യത്തിലെ പങ്ക്, എത്ര കാലമായി ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കുമാരസ്വാമിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, ആരോപണവിധേയമായ ഈ സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനായി, അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ലെന്നും കമ്മിഷണർ മറുപടി നൽകി.
"നിലവിൽ റിതേഷ് പാണ്ഡെയെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രജ്വൽ പ്രസാദിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് താൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അത് കൈമാറിയതെന്നും അയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഒന്നും പറയാനാവില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫോൺ കൈമാറിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച കമ്മീഷണർ, ഫോൺ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് പ്രസാദ് മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പാണ്ഡെയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. "മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രജ്വൽ പ്രസാദിന് കൈമാറാൻ തനിക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചതായി അയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രസാദ് ആ വസതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾക്കാണ് ഫോൺ കൈമാറിയത്," കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. "മറ്റ് രണ്ടുപേരെയും കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പങ്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആരോപണവിധേയമായ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ശർമ്മയെയും പ്രസാദിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സിദ്ധരാമയ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വീഡിയോ'യിൽ (രഹസ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങൾ, കൃത്രിമമായി മെനഞ്ഞെടുത്തതും ബോധപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ ഒരു കഥയാണെന്ന് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
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