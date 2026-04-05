ദുരഭിമാനക്കൊലയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം; പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ഇരയുടെ കുടുംബവുമായി നടത്തിയ സംശയാസ്പദമായ പണമിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : April 5, 2026 at 3:49 PM IST
അമരാവതി: ദുരഭിമാനക്കൊലയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആന്ധ്രയിലെ പൽനാട് ജില്ലയിലെ മച്ചേർലയ്ക്ക് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ചൗഡേശ്വരമ്മ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ദുരഭിമാനക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. ഇരയുടെ കുടുംബവുമായി നടത്തിയ സംശയാസ്പദമായ പണമിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചൗഡേശ്വരമ്മ എന്ന സ്ത്രീക്ക് അതേ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നാഗരാജുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രണയത്തിലായ ഇരുവരും ഒളിച്ചോടി. ഒളിച്ചോടിയ ശേഷം ദമ്പതികൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നാഗരാജുമായി വിവാഹം നടത്താമെന്ന് സ്ത്രീയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ചൗഡേശ്വരമ്മ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
കുടുംബം വിവാഹം നടത്താൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാഗരാജിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒളിച്ചോടാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ചൗഡേശ്വരമ്മ മരിച്ചുവെന്ന വാർത്തയാണ് പുറം ലോകം കേട്ടത്. കുടുംബം അവർ തൂങ്ങിമരിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ത്രീയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതായാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ വാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ത്രീയുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കേസിൽ ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻസ്പെക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹികവും നിയമപരവുമായ വശങ്ങൾ
വംശ പരമ്പര, പദവി എന്നിവ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ. പലപ്പോഴും ജാതി പഞ്ചായത്തുകളുടെയോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ സമ്മർദ്ദത്താൽ, ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്.
ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ (Article 21) ലംഘനമാണ്. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (IPC) കൊലപാതകക്കുറ്റങ്ങൾ ദുരഭിമാനക്കൊലകൾക്ക് അപര്യാപ്തമാണ്, ഇതിനായി പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.
കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, തുല്യത, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെല്ലാം ഇവ മൂലം തകർക്കപ്പെടുന്നു.ഇത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണി മാത്രമല്ല, ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അപമാനകരമാവുന്ന സംഭവം കൂടിയാണ്.
