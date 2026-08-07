ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ വാഹനം നിർത്തിയില്ല; മൂന്ന് തവണ വെടിയുതിർത്ത് പൊലീസ്, ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ
റംബാൻ ജില്ലയിലെ ചന്ദർകോട്ട് ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ സിഗ്നൽ നൽകിയിട്ടും വാഹനം നിർത്താതെ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസും സിആർപിഎഫും സൈന്യവും സംയുക്ത പരിശോധനയും അന്വേഷണവും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : August 7, 2026 at 4:33 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ റംബാൻ ജില്ലയിലെ ചന്ദർകോട്ട് ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ എസ് യു വി കാറിനു നേരെ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തു. സുരക്ഷാ ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വാഹനം നിർത്തുന്നതിനുള്ള സിഗ്നൽ നൽകിയിട്ടും വാഹനം നിർത്താതെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുപോയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് മൂന്ന് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ധൽവാസിൽ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെ വാഹനം കണ്ടെടുത്തെങ്കെലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു വാഹനം.
തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസും സിആർപിഎഫും സൈന്യവും ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധനയും അന്വേഷണവും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനം നിർത്താൻ സിഗ്നൽ നൽകിയിട്ടും ഒരു മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ (JK02AK-1743 നമ്പർ) ചെക്ക്പോസ്റ്റ് കടന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാഹനം ലക്ഷ്യം വച്ച് വെടിയുതിർത്തെങ്കിലും അമിത വേഗതയിൽ വാഹനം നിർത്താതെ പോയി.
പിന്നീട് ധൽവാസിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവർ കടന്നു. പിന്നീട് പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ പരിശോഘനയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കി. വാഹനത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും വാഹനം നിർത്താതെ പോയതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. "ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, കള്ളക്കടത്തിൽ അയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അമർനാഥ് യാത്ര കാരണം ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാത ഇതിനകം തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ സുരൻകോട്ട് മേഖലയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന ചൊവ്വാഴ്ച വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിൻ്റെ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ, ധാരാ സാംഗ്ല, ഗുജ്ജർ നാർ, ഖേരോവാലി ധോക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലും സമീപ വനപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. നിബിഡ വനപ്രദേശത്ത് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ രഹസ്യ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
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