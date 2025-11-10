"ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല", മലയാളികളായ രണ്ട് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മരണത്തില് പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്
ഭോപാലിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളുമായ അനന്തകൃഷ്ണൻ (18), വിഷ്ണു ആര്യ രഘുനാഥ് (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
Published : November 10, 2025 at 8:45 PM IST
ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാലിൽ വച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തില് നിര്ണായക വിവരങ്ങള് പങ്കുവച്ച് പൊലീസ്. അപകട സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇതാകാം ഗുരുതര പരിക്കേല്ക്കാൻ കാരണമായതും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഭോപാല് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
"അപകട സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സംശയമുണ്ട്. അതിനാലാകാം ഇരുവരുടെയും മുഖത്തിനും ചെവിക്കും തലയ്ക്കും പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണം. ഇതാകാം മരണത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചത്," ഭോപാല് പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. ചുറു ചുറുക്കുള്ള കായിക താരങ്ങളായ രണ്ട് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മരണം മലയാളികളെ അത്രമേൽ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദേശീയ ജല കായിക താരങ്ങളായ രണ്ട് മലയാളി നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഭോപാലിൽ വച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ അനന്തകൃഷ്ണൻ (18), വിഷ്ണു ആര്യ രഘുനാഥ് (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഭോപാലിലെ രക്ഷാ വിഹാർ കോളനിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് ഇരുവർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പുലർച്ചെയുണ്ടാകാറുള്ള പതിവ് പരിശീലനത്തിന് ബോട്ട് ക്ലബിലേയ്ക്ക് ഇരുവരും പോകും വഴിയാണ് അപകടം. ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു എങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കവെയാണ് ഇവരുടെ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നിൽ നിന്നും അജ്ഞാത വാഹനം ഇവരുടെ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നയാളുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇരുവരും റോഡിലേയ്ക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് സൈൻബോർഡിലും വൈദ്യുത തൂണിലും ഇടിച്ചതായി സുഹൃത്തുക്കൾ സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സമീപം സിസിടിവി ക്യാമറകളൊന്നുമില്ല. ലഭ്യമായ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്," പർവാലിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് രോഹിത് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും രണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരിച്ച അനന്തകൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. വണ്ടിയിൽ നിന്നും വീണതിൻ്റെ പാടുകളും ഹെൽമെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹെൽമെറ്റ് തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അപകട സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സംശയമുണ്ട്. അതിനാലാകാം ഇരുവരുടെയും മുഖത്തിനും ചെവിക്കും തലയ്ക്കും പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തകർന്ന നിലയിലാണ് റോഡരികിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലെ പൊലീസ് ഡ്രൈവർ സമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് കർശനമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
2024–ലെ കനോയിങ് - കയാക്കിങ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജൂനിയർ പുരുഷന്മാരുടെ 5000 മീറ്റർ സിംഗിൾ വിഭാഗം കനോയിങിൽ അനന്തകൃഷ്ണനായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. ഈ നേട്ടമാണ് നാവിക സേനയിലേയ്ക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ കാരണമായതും. വിവിധ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അടക്കം സ്വർണമെഡൽ ജേതാവാണ് വിഷ്ണുവും. ഒൻപത് വർഷമായി വിഷ്ണു നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. നാവികസേനയിൽ തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇരുവരും കൊച്ചിയിലാണ് നിയമിതരായത്. കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു താമസം.
ALSO READ: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ബല പരിശോധന; രണ്ടാം ഘട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കി മേൽനോട്ട സമിതി, റിപ്പോര്ട്ട് ഉടൻ