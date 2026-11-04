ഭാര്യയുടെ തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഭർത്താവ്; ബംഗാളിൽ നടുക്കുന്ന കൊലപാതകം
ഭാര്യയുടെ അറുത്തെടുത്ത തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന ആളം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : November 4, 2026 at 1:39 PM IST
ശാന്തനു മിശ്ര
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭാര്യയുടെ അറുത്തെടുത്ത തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് ഭർത്താവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. റിന്റു ഘോഷ് എന്ന ആളാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് സീമ സർക്കാർ ഘോഷ് ആണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂരിലെ ഗംഗാരാംപൂർ നഗരത്തിലെ നാരായൺപൂർ പ്രദേശത്ത് (വാർഡ് നമ്പർ 4) ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഗംഗാരാംപൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുകയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സംഭവമറിഞ്ഞതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ്.
ഭാര്യയുടെ അറുത്തെടുത്ത തല കയ്യിലേന്തി പ്രദേശത്തുകൂടെ റിന്റു ഘോഷ് നടന്നുനീങ്ങുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇയാൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു 'ദ' (ഒരു തരം വലിയ കത്തി/വാൾ) പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദമ്പതികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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ഗംഗാരാംപൂർ സബ് ഡിവിഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുഭാഷ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത് പ്രകാരം, ഗംഗാരാംപൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നമ്പർ നാലിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ഗംഗാരാംപൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എൻ്റെ അനന്തരവളുടെ തല അറുത്ത് എടുത്തെന്നും അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കയ്യിലേന്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നത്. അവൻ സർക്കാർ ബസ് സർവീസിൽ കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിന് ശേഷം അവൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.
എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല. കുറച്ചു കാലമായി അവൻ അമിതമായി മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു; അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അവനിൽ ഈ മാറ്റം വന്നത്. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, അറുത്തെടുത്ത തലയും പിടിച്ച് അവൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവന് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം," പ്രദേശവാസിയായ രാജേഷ് പ്രമാണിക് പറഞ്ഞു.
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