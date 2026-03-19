ETV Bharat / bharat

ഗൂഗിൾ പരസ്യവും ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റും, വിദേശികളെ കുരുക്കി കോടികളുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; കശ്‌മീരിൽ രാജ്യാന്തര സംഘം പിടിയിൽ

സംശയാസ്‌പദമായ നിരവധി കേസുകൾ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. പ്രതികൾ കസ്‌റ്റഡിയിൽ.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 5:32 PM IST

|

Updated : March 19, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: യുഎസ്, യുകെ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോടികളുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിവന്ന ഏഴംഗ സംഘത്തെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് പിടികൂടി. കശ്മീർ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് (CIK), ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് (CID) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വേരുകളുള്ള ഈ സംഘം വലയിലായത്.

ശ്രീനഗറിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള രംഗ്രെത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ശേഖരണത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ താവളം കണ്ടെത്തിയത്. റെയ്ഡിൽ ഏഴ് പ്രതികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

13 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 9 ലാപ്ടോപ്പുകൾ, വിദേശ നമ്പറുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള VoIP (വോയ്‌സ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ) സംവിധാനങ്ങൾ, സിം കാർഡുകൾ, അത്യാധുനിക നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയകൾ എന്നിവ ഇവരില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ തെളിവുകളാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അത്യന്തം സങ്കീർണമായ രീതിയിലാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകളും ഗൂഗിൾ പരസ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിദേശികളെ ആകർഷിക്കും. ഈ പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ നൽകുകയും അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും മറ്റ് വ്യക്തിഗത രേഖകളും ചോർത്തുകയുമാണ് രീതി.

സെർവർ റൂട്ടിങ്, സ്പൂഫിങ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ഐഡൻ്റിറ്റി ഒളിച്ചുവെച്ചാണ് ഇവർ ഉപഭോക്തൃ സേവനദാതാക്കളായി ചമഞ്ഞിരുന്നത്. ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമ്മർദ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുമാണ് ഇവർ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നത്.

തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമാക്കാൻ ഇവർ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളും ക്രിപ്‌റ്റോ വാലറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ജമ്മു കശ്മീരിന് പുറത്തുള്ള വലിയ സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഘമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

പ്രതികൾക്കെതിരെ വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ഐടി നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. സംഘത്തിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അന്വേഷണം ഊർജീതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.

വിവരങ്ങൾ പാകിസ്താനിലേക്ക് ചോർത്തി; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും പാകിസ്താനിലെ ഭീകരസംഘങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയ രണ്ട് പേരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹാപൂരിലെ ദൗലാന സ്വദേശിയായ അസീം റാണ, മീററ്റ് സ്വദേശിയായ ആസാദ് രജ്പുത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയ കൃത്യമായ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ദൗലാന പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം.

പാകിസ്താൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ളതുമായ ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി എന്ന ഗുണ്ടാത്തലവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശൃംഖലയുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2025 ഡിസംബർ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ഇവർ പാക് ഭീകരരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഡൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ മാളിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റാൾ നടത്തിയിരുന്ന അസീം റാണ, ഈ മറവിലാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ആസാദ് രജ്പുത് ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒരു പൈപ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ കോൺട്രാക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ രമേശ് നഗർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, സനാതൻ ക്ഷേത്രം, പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവർ അയച്ചുകൊടുത്തതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ രാവണ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങളും ഇവർ കൈമാറിയിരുന്നു. വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമാണോ ഈ നീക്കമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു.

രഹസ്യമായി സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു; ആറ് പേർ പിടിയിൽ

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 50 സ്ഥലങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ആറ് യുവാക്കളെ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസും ആർപിഎഫും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയായ പ്രവീണും സംഘവുമാണ് പിടിയിലായത്.

പ്രതി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇവർ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ 18 ദിവസമായി സജീവമായിരുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവർ പാകിസ്താനിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നോ എന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സോനിപത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുനിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്യാമറ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

TAGGED:

പാകിസ്‌താന്‍
PAKSITAN
സൈബർ തട്ടിപ്പ്
ഗൂഗിൾ പരസ്യം
Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.