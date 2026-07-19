പൊലീസിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാവിനെ പൊലീസ് വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി
കറുപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ് അഴകന് (26) നാണ് വെടിയേറ്റത്. കറുപ്പും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ബോംബുകൾ നിർമിക്കുകയും കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്നതുമായി തിരുമുടിവാക്കം പൊലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
Published : July 19, 2026 at 3:58 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ തിരുമുടിവാക്കത്ത് വെട്ടുകത്തിയുമായി പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാവിനെ പൊലീസ് കാലിൽ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി പിടികൂടി. ചെന്നൈ കുണ്ട്രത്തൂരിനടുത്തുള്ള തിരുമുടിവാക്കം സ്വദേശിയായ 'കറുപ്പ്' എന്ന തമിഴ് അഴക് (26) ആണ് പിടിയിലായത്. നിരവധി കൊലപാതക കേസുകളിലും വധശ്രമങ്ങളിലും പ്രതിയായ ഇയാൾ താംബരം പൊലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിൻ്റെ 'എ-പ്ലസ്' കാറ്റഗറി റൗഡി ലിസ്റ്റിലുള്ളയാളാണ്.
കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, ആക്രമണം, ആൾക്കൂട്ടക്കൊല എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 19 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിലുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, മോഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇയാൾ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
അതിസാഹസികമായ പിടികൂടൽ
ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സിനിമ സ്റ്റൈൽ പിടികൂടൽ. തിരുമുടിവാക്കം കവന്നൂർ ഭാഗത്തെ വിജനമായ പറമ്പിലിരുന്ന് കറുപ്പും കൂട്ടാളി ആകാശും ചേർന്ന് നാടൻ ബോംബുകൾ നിർമിക്കുന്നതായും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായും പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്ന് (ജൂലൈ 19) പുലർച്ചെ തിരുമുടിവാക്കം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുത്തുകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സ്ഥലത്തെത്തി.
പൊലീസിനെ കണ്ടയുടൻ കറുപ്പ് തങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്ന നാടൻ ബോംബുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ എറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിജയകുമാറിൻ്റെ വലതുകൈയിൽ വെട്ടുകത്തികൊണ്ട് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇൻസ്പെക്ടർ മുത്തുകുമാർ ആത്മരക്ഷാർഥം തൻ്റെ സർവീസ് പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് കറുപ്പിൻ്റെ വലത് കണങ്കാലിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ് വീണ ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ താംബരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും, പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. കനത്ത പൊലീസ് കാവലിലാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.
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പരിക്കേറ്റ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിജയകുമാർ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു. കറുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ ആകാശ് എന്ന സൂര്യയെ (24) പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാവ് 'ഓട്ടേരി' സിലമ്പുവിൻ്റെ ഭാര്യാ സഹോദരനാണ് പിടിയിലായ ആകാശെന്ന് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. റുപ്പും സൂര്യയും നാടൻ ബോംബുകൾ നിർമിക്കൽ, കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മാരകായുധങ്ങളും കഞ്ചാവും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. പുലർച്ചെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പ് തിരുമുടിവാക്കം, കുണ്ട്രത്തൂർ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
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