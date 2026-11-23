വരണ്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജലസമൃദ്ധി നിറച്ച പൊദിലി രാജശേഖര രാജു; രണ്ട് ലക്ഷം കർഷകരുടെ ജീവിതം മാറ്റിയ ജലസംരക്ഷണ മാതൃക
Ramoji Excellence Award Vijayawada: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിലുള്ള കൊക്കെര കൊണ്ടയ്യ പാലം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ വിണ്ടുകീറിയ ചെമ്മൺ പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജലസമൃദ്ധി പകർന്ന അദ്ഭുതകരമായ ജീവിതകഥയാണിത്
Published : November 23, 2026 at 6:59 AM IST
വിജയവാഡ: മഴ വഴിമാറി നടക്കുമ്പോൾ കർഷക ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിറയുന്ന വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതും ശൂന്യവുമായ നിശ്ശബ്ദതയും പിതാവിൻ്റെ കണ്ണീരുമാണ് പൊദിലി രാജശേഖര രാജുവിനെ ദക്ഷിണ മേഖലാ വാട്ടർമാൻ എന്ന വിശേഷണത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിലുള്ള കൊക്കെര കൊണ്ടയ്യ പാലം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ വിണ്ടുകീറിയ ചെമ്മൺ പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജലസമൃദ്ധി പകർന്ന അദ്ഭുതകരമായ ജീവിതകഥയാണിത്.
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വറ്റിവരണ്ട കിണറുകളും പൊള്ളുന്ന വെയിലും മാത്രം നിറഞ്ഞ ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആറാം ക്ലാസുകാരനായ രാജു കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ പാടത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടത്. കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ ഒരേക്കർ വരണ്ട ഭൂമി മാത്രമായിരുന്നു. കൃഷ്ണ കനാലിലെ വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളുടെ കരുണയിലും എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തി പണം കടംവാങ്ങിയാണ് വിത്തുവിതച്ചതും കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്തതും. എന്നാൽ വെള്ളവും മഴയും എത്താതായതോടെ കടുത്ത ചൂടിൽ വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയും കുടുംബത്തിൻ്റെ അതിജീവന പ്രതീക്ഷകൾ തകരുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിലേക്കും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഏക കൈപ്പമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കനത്ത കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം ചുമന്നുനടന്ന ബാല്യകാല ഓർമകൾക്കൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ കണ്ണീർ രാജുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച പ്രതിജ്ഞയായി മാറി.
സമ്പത്തിനെ ഇപ്പോഴും ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലും ചാക്ക് ധാന്യത്തിലും അളക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സത്യസന്ധതയോടെയും ലാളിത്യത്തോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ആ പഴയ ദയനീയ അവസ്ഥ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. കടംവാങ്ങി കൃഷിയിറക്കിയ ശേഷം വിളകൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പൊദിലി രാജശേഖര രാജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ താൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അംഗീകാരങ്ങളുടെ നിറവിൽ ജലസംരക്ഷണ യാത്ര
ഗ്രാമവികസനത്തിലും കൃഷിയിലും നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ ജൽശക്തി പുരസ്കാരവും റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 2026 നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായിൽ നിന്ന് രാജു റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 105 നീർത്തട പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. ഏകദേശം 200 തടയണകളും 550 കാർഷിക കുളങ്ങളും നിർമിച്ച് 50 ലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ ജലസംഭരണ ശേഷി സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് മാറിമറിഞ്ഞത്.
സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ്റെ കൃത്രിമ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും സംസാരത്തിലില്ലാതെ, പ്രകൃതിയുടെ ലളിതവും അദ്ഭുതകരവുമായ പ്രവർത്തനരീതിയെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണാനാവുക. തൻ്റെ കൈയിൽ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മറ്റുള്ളവർ തന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഈ യാത്ര സാധ്യമാക്കിയതെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
സൗഹൃദങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങും പഠനവും
ബോട്ടണിയിലും സോഷ്യൽ വർക്കിലും ബിരുദം നേടിയ ശേഷമാണ് നല്ല ഉദ്ദേശ്യം കൊണ്ട് മാത്രം വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് രാജു മനസ്സിലാക്കിയത്. പരിമിതമായ അറിവ് വച്ച് അന്ധമായി നിർമാണങ്ങൾ നടത്താനാവില്ലെന്നും എത്ര മഴ പെയ്യുന്നു, എത്ര വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു, സാധ്യതകൾ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രകൃതി വിഭവ മാനേജ്മെൻ്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു.
കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ മകനായ രാജുവിന് 1.20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ട്യൂഷൻ ഫീസ് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ വികാരഭരിതനാക്കുന്നു. പ്രഭാകർ, രാജുൽ പാട്ടീൽ, രമാഞ്ജനി, ഷംസ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളും ഗുരുനാഥന്മാരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും തങ്ങളുടെ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ച് സംഭാവനകൾ ശേഖരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. അവിടെ പ്രൊഫസർ ഗണപതിയുടെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലഭിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും നടുവിൽ പഠിക്കാവുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് മഴവെള്ളം എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം, ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാം, സംഭരിക്കാം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പഠിച്ചു.
പൂട്ടിയിട്ടവരിൽ നിന്ന് പല്ലക്കിലേക്ക്
2005ൽ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളുമായി തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ രാജുവിന് നബാർഡ് നീർത്തട പദ്ധതികളുടെയും പിന്നീട് കോർപറേറ്റ് സിഎസ്ആർ പങ്കാളിത്തങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഗ്രാമീണരുടെ സംശയങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത വെല്ലുവിളി. പാലിക്കപ്പെടാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ട് മടുത്ത ഗ്രാമീണർ, തങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ വന്നവരാണ് രാജുവും സംഘവുമെന്ന് സംശയിച്ചു. ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ രാജുവിനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. എന്നാൽ നിരാശയോടെയല്ല, ക്ഷമയോടെയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കടംകൊണ്ട തത്ത്വശാസ്ത്രത്തോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ആ കോപത്തെ നേരിട്ടത്.
ജലസംരക്ഷണം എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ വലിയ സിമൻ്റ് തടയണ കെട്ടലല്ലെന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരുന്ന് വായുവിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയുടെ രൂപം വരച്ചുകാട്ടിക്കൊണ്ട് രാജു വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്വരയിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വേണം ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കാൻ. മുകൾത്തട്ടിൽ കോണ്ടൂർ കിടങ്ങുകളും ചെറിയ ജലസംഭരണികളും നിർമിക്കണം. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ തോടാകുകയും അഞ്ച് ചെറിയ തോടുകൾ ചേർന്ന് വലിയ നീരൊഴുക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ പിന്തുടർന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തടഞ്ഞുനിർത്തിയ ശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രമേ തടയണ നിർമിക്കാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയെ ബലമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം, വെള്ളത്തോട് അല്പനേരം നിൽക്കാനും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സൗമ്യമായ എൻജിനിയറിങ് രീതിയാണിത്. ഒന്നോ രണ്ടോ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ വർഷങ്ങളായി വറ്റിക്കിടന്ന കുഴൽക്കിണറുകളിൽ വെള്ളം നിറയുകയും ഭൂഗർഭജല നിരപ്പ് ഓരോ ദിവസവും ഉയരുകയും ചെയ്തു. അതോടെ മുൻപ് തന്നെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട അതേ ഗ്രാമീണർ രാജുവിനെ പല്ലക്കിലേറ്റി തെരുവുകളിലൂടെ ആഘോഷമായി കൊണ്ടുനടന്നു.
വെള്ളം എന്നാൽ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം
രാജുവിന് വെള്ളം എന്നത് വെറും വെള്ളമല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സ് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ചരടാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് കടം വീട്ടാൻ പോലും തികയാത്ത 10 ചാക്ക് ധാന്യം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 40 ചാക്ക് വിളവ് കിട്ടും. ഈ അധിക വരുമാനം എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കും. കർഷകന് കൂലിപ്പണിക്കായി നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടി വരില്ലെന്നും മക്കളെ നല്ല സ്കൂളിൽ അയക്കാനും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനും അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മനുഷ്യരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. വരൾച്ച ബാധിച്ച ജില്ലകളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം തേടി മൈലുകളോളം സഞ്ചരിക്കാൻ അറിയാത്തതിനാൽ പക്ഷികൾ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നതും വന്യമൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതും കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുളങ്ങൾ നിറയുന്നതോടെ പക്ഷികൾ മടങ്ങിയെത്തുകയും മണ്ണ് സുഖപ്പെടുകയും ആവാസവ്യവസ്ഥ വീണ്ടും ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും കൃഷി പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രകാശം ജില്ലയ്ക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് തൻ്റെ സ്വപ്നം വളർത്തിയെടുക്കാൻ യുവാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സർവകലാശാലകൾ, പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ രാജ്യവ്യാപകമായി സുസ്ഥിര ഗ്രാമവികസന മാതൃക നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം ചുമന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണിത്. പാഴായിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മഴത്തുള്ളിയുടെ മാന്ത്രികതയെക്കുറിച്ച് പൊദിലി രാജശേഖര രാജു സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന തോന്നലാണ് ഏവരിലുമുണ്ടാകുക.
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