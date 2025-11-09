ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബിജെപി എംഎൽഎക്കെതിരെ പോക്സോ ആരോപണം; കേസ് എടുത്ത് പൊലീസ്

ETV Bharat / bharat

Published : November 9, 2025 at 4:40 PM IST

ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ എംഎൽഎയും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറുമായ ഡോ ഹൻസ് രാജനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, നിർബന്ധിച്ച് മൊഴി മാറ്റൽ എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് ചമ്പാ വനിതാ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയ ആക്കിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. എംഎൽഎയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരെയും എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെയും മകളെയും ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും അവിടെ വച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴി മാറ്റാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പോക്‌സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6 (തീവ്രമായ ലൈംഗികാതിക്രമം), ഭാരതീയ ന്യായ് സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 69 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് എംഎൽഎയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് മുമ്പും പെൺകുട്ടി എംഎൽഎയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ വിദ്യാ നേഗിയും സംഭവത്തിൽ ചമ്പ പൊലീസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

നവംബർ രണ്ടിനാണ് എംഎൽഎ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പെൺകുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിതാവിനെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും പരാതി പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ ഭീഷണി, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, മാനസിക പീഡനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ എംഎൽഎയ്‌ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ഹൻസ് രാജ്

അതേസമയം, പെൺകുട്ടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ എംഎൽഎ ഹൻസ് രാജ് രംഗത്ത് എത്തി. വർഗീയതയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹൻസ രാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ ഒരു ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൻസ രാജ് പറഞ്ഞു.

ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചതിന് സ്ത്രീക്കെതിരെ മാനനഷ്‌ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം" എന്ന് ഹൻസ് രാജ് ഫേയ്‌സ് ബുക്കിലെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

