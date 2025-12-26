ETV Bharat / bharat

പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപണം; ജി കെ മണിയെ പിഎംകെ യിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

പിഎംകെ (പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി) അധ്യക്ഷന്‍ ജി കെ മണിയെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. നടപടി അൻപുമണി രാംദാസിൻ്റേത്.

Pmk Leader Anbumani Ramadoss (@draramadoss X Account)
ചെന്നൈ: പിഎംകെ (പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി) അധ്യക്ഷന്‍ ജി കെ മണിയെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പിഎംകെ നേതാവ് അൻപുമണി രാംദാസാണ് ജി കെ മണിയെ പിഎംകെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിഎംകെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ "പിഎംകെ യിലെ പെന്നഗരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ ജി.കെ. മണി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതിനാല്‍ പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 30 പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ അടിസ്ഥാന അംഗത്വ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്‌തുകൂടാ" എന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 18-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസും അയച്ചിരുന്നതായി പ്രസ്‌താവനയിലുണ്ട്.

ജി കെ മണിക്ക് നൽകിയ സമയ പരിധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാർട്ടിക്ക് വിശദീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന്, വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പിഎംകെ അച്ചടക്ക നടപടി സമിതി ചെന്നൈയിൽ യോഗം ചേർന്നു. അതിൽ, ജി കെ മണി തൻ്റെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണവും നൽകാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ അച്ചടക്ക നടപടി സമിതി പാർട്ടി നേതാവ് ഡോ. അൻബുമണി രാംദാസിനോട് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്‌തു.

തുടർന്ന് ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ന് (26.12.2025) വെള്ളിയാഴ്‌ച മുതൽ ജി കെ മണിയെ പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷിയുടെ അടിസ്ഥാന അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പാർട്ടി നേതാവ് ഡോ. അൻപുമണി രാംദാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. "പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജി കെ മണിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തരുതെന്ന് പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു" പിഎംകെ ആസ്ഥാനം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ ജികെ മണി ഇന്നലെ തൈലാപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. പിഎംകെ സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹകസമിതിയും പൊതുയോഗവും സേലത്ത് രാംദാസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്നുമുള്ള പാർട്ടി നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങള്‍ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

