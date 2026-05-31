തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തണം; ആവശ്യവുമായി പിഎംകെ നേതാവ് അൻപുമണി

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി 12 ലക്ഷത്തിലധികം അംഗീകൃത തസ്‌തികകൾ. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് 50000 സർക്കാർ തസ്‌തികകൾ

അൻപുമണി രാമദോസ് (fb@അൻപുമണി രാമദോസ്)
By PTI

Published : May 31, 2026 at 4:20 PM IST

ചെന്നൈ: സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നിർണായക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് പിഎംകെ നേതാവ് അൻപുമണി രാമദോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി 12 ലക്ഷത്തിലധികം അംഗീകൃത തസ്‌തികകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പിഎംകെ നേതാവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 50000 ഒഴിവുകൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുമുണ്ട്. ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യമായ നടപടികളും എടുക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലമാണ് യുവാക്കൾ ജോലി ഇല്ലാതെ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

​"മെയ് മാസാവസാനത്തോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തിലധികം പേരാണ് വിരമിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലെ ആകെ ഒഴിവുകൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികമായി ഉയർന്നു. അതായത് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 41.7 ശതമാനം തസ്തികകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇത് പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തെ തകിടം മറിക്കുകയാണ്," മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി 12 ലക്ഷത്തിലധികം അംഗീകൃത തസ്‌തികകളുണ്ട്. "വർഷങ്ങളായി ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കാത്തതാണ് നിലവിലെ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

"ശരാശരി, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 50,000 സർക്കാർ തസ്‌തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, എന്നാൽ അവയിൽ ഏകദേശം 10,000 എണ്ണം മാത്രമേ വർഷം തോറും നികത്തപ്പെടുന്നുള്ളൂ", "ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചു. പൊതുസേവനത്തിനായി ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർഥികളെ നിയമിക്കാത്തതിനാൽ, വിദ്യാസമ്പന്നരായ നിരവധി യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ തൊഴിൽ ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു-" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒഴിവു നികത്തുന്നതിൽ ഡിഎംകെയും പരാജയം

2021 ൽ ഡിഎംകെ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മൊത്തം 5,50,000 പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ പാർട്ടി ആകെ 50000 പേർക്ക് മാത്രമേ സർക്കാർ ജോലി നൽകിയിട്ടുള്ളു എന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അവർ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പാൾ താത്കാലിക പാർട്ട് ടൈം, അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വാഗ്‌ദാനവും നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതരത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ നിരവധി യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ തൊഴിൽ ഒരു വിദൂര സ്വപ്‌നമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭരണക്കൂടങ്ങൾ. ഇതേ നടപടികൾ ടിവികെ സർക്കാർ യുവാക്കളോട് ചെയ്യരുതെന്നും അൻപുമണി അഭ്യർഥിച്ചു.

