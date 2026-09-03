സൂക്ഷ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം: 5 വർഷത്തിനിടെ 2 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ, 11 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലവസരം
ചെറുകിട അസംഘടിത സംരംഭങ്ങളെ സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2020 ജൂൺ 29-ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭ രൂപവൽക്കരണ പദ്ധതി (PMFME) ആരംഭിച്ചത്.
Published : September 3, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ചാറുകളും പപ്പടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിരുന്ന ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ബാങ്ക് വായ്പയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ ബന്ധുക്കളുടെയോ അയൽക്കാരുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ സഹായത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്ന ഇത്തരം ചെറുകിട അസംഘടിത സംരംഭങ്ങളെ സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2020 ജൂൺ 29-ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭ രൂപവൽക്കരണ പദ്ധതി (PMFME) ആരംഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 2 ലക്ഷത്തിലധികം സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് (FPU) പുതിയ വേഗം നൽകാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി വിഹിതം ഉയർത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.
രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 50.29 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (535 ശതകോടി ഡോളർ) ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിൽ 42,800 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സംഘടിത അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മേഖലയിലുള്ളത്. എന്നാൽ 25 ലക്ഷത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ അസംഘടിത യൂണിറ്റുകളെ സംഘടിത ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സർക്കാർ PMFME പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 2 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളെ സംഘടിത ബിസിനസ്സ് മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു.
ഇതോടെ ഇവ ഔപചാരിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ (Formal Economy) ഭാഗമായി മാറി. ഇനി ഈ പദ്ധതി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. അതായത് PMFME 2.0-നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. PMFME പദ്ധതി ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു, പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം, സർക്കാരിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല എത്രത്തോളം വലുതാണ്?
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ (IBEF) കണക്കനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിൻ്റെ നിലവിലെ വലുപ്പം ഏകദേശം 50.29 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് (535 ശതകോടി ഡോളർ). ഇത് രാജ്യത്തെ ആകെ ഭക്ഷ്യ വിപണിയുടെ 32 ശതമാനത്തോളം വരും.
ആഗോളതലത്തിൽ ഉത്പാദനം, ഉപഭോഗം, കയറ്റുമതി എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയ്ക്ക് 5-ാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജി.ഡി.പിയിൽ ഏകദേശം 14 ശതമാനവും കയറ്റുമതിയിൽ 13 ശതമാനവും മൊത്തം വ്യാവസായിക നിക്ഷേപത്തിൽ 6 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയാണ്. 2030-ഓടെ ഈ വ്യവസായം ഏകദേശം 66 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എന്താണ് PMFME? ലക്ഷ്യമെന്ത്?
പ്രധാനമന്ത്രി സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭ രൂപവൽക്കരണ (PMFME) പദ്ധതി 2020 ജൂൺ 29-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' അഭിയാന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' അഥവാ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനോ നിലവിലുള്ളവ നവീകരിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, ബിസിനസ് സഹായങ്ങൾ പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുന്നു.
5 വർഷത്തിനിടെ 2 ലക്ഷത്തിലധികം എഫ്പിയുകള്ക്ക് പിന്തുണ
ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി ഘടകത്തിന് കീഴിൽ 2 ലക്ഷത്തിലധികം വ്യക്തിഗത സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി സഹായം നൽകി. ഇതിൽ 44 ശതമാനത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കളും വനിതാ സംരംഭകരാണ്. കൂടാതെ, 4.18 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ട/സ്വയം സഹായ സംഘ (SHG) അംഗങ്ങൾക്ക് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ (Seed Capital) സഹായം അനുവദിച്ചു.
ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (Capacity Building) പരിപാടിയിലൂടെ 1,72,870 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മറ്റ് പങ്കാളികൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതികവിദ്യ, പാക്കേജിംഗ്, ബിസിനസ് കോഴ്സുകൾ എന്നിവയിൽ ഇതുവരെ 1.76 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി. പരിശീലനം ലഭിച്ചവരിൽ ഏകദേശം 77 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്.
₹20,300 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും ₹15,000 കോടിയുടെ ബാങ്ക് വായ്പയും
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ താഴെത്തട്ടിൽ ₹20,300 കോടിയിലധികം മൊത്തം പ്രോജക്ട് നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവയുടെ നവീകരണത്തിനുമായി ബാങ്കുകൾ ₹15,000 കോടിയിലധികം വായ്പ അനുമതി നൽകി. കൂടാതെ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ₹1,182.48 കോടിയുടെ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ സഹായം നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറി.
PMFME പദ്ധതിയിൽ ബീഹാർ ഒന്നാമത്
PMFME പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ബീഹാറിലാണ്. കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ (MoFPI) പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ വൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ബീഹാർ മുന്നിലെത്തിയത്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് മുതൽ ബീഹാറിലെ 32,100-ലധികം സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഖാന (Foxnut), ലിിച്ചി, മാമ്പഴം, ചോളം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത്. 'ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം' (ODOP) പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം ഇതിൽ നിർണായകമായി. മഖാന പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മിഥിലാഞ്ചൽ, വടക്കൻ ബീഹാർ ജില്ലകളായ സമസ്തിപൂർ, ദർഭംഗ, മധുബനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും വൻതോതിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകി. ഈ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ദേശീയ PMFME കോൺക്ലേവിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ബീഹാറിന് 'ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്' (Highest Sanction Achiever Category) പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
ഫോർമൽ എക്കോണമിയുടെ ഭാഗമായ 75,000 യൂണിറ്റുകൾ
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ വായ്പാ പിന്തുണയോടെ 75,000-ത്തിലധികം ഫാക്ടറികളും സംരംഭങ്ങളും ഉദ്യോഗ് ആധാർ (Udyam), FSSAI ലൈസൻസ്, GST രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ നേടി അസംഘടിത മേഖലയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി മാറി. കൂടാതെ, ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏകദേശം 11 ലക്ഷം നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 90 ശതമാനവും ആദ്യതലമുറ സംരംഭകരാണ് (First-generation entrepreneurs). ഇതിനുപുറമെ, സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര-ആഗോള വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും ബിസിനസ്സ്-ടു-ബിസിനസ്സ് (B2B) മീറ്റിംഗുകൾ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു.
സൂക്ഷ്മ യൂണിറ്റുകളുടെ വിറ്റുവരവിൽ 1.7 മടങ്ങ് വർദ്ധനവ്
PMFME പദ്ധതിയുടെ സഹായം ലഭിച്ചതിനുശേഷം തങ്ങളുടെ ശരാശരി വിറ്റുവരവിൽ (Turnover) 1.7 മടങ്ങ് വർദ്ധനവുണ്ടായതായി ഗുണഭോക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിപണിയിലേക്കുള്ള മികച്ച പ്രവേശനവും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പുരോഗതിയുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി ലഭിച്ച 85 ശതമാനത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കളും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ (SHG) 80 ശതമാനം അംഗങ്ങളും പദ്ധതിയിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിപണി ബന്ധം സാധ്യമായതായി അറിയിച്ചു.
PMFME പദ്ധതി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പ്
16-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധിയുമായി ചേർന്നുപോകുന്ന രീതിയിൽ PMFME പദ്ധതി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടി (2026-31) തുടരാൻ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡിയുടെ പരിധി ഉയർത്താനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ PMFME പദ്ധതിക്കായി 10,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് നീക്കിവെച്ചിരുന്നത്. 2020-21 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കായിരുന്നു ഇതിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പദ്ധതി കാലാവധി 2026 സെപ്റ്റംബർ വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.
കയറ്റുമതി വർധിച്ചു; ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖലയായി മാറും
കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിയിൽ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിഹിതം 2014-15 ലെ 13.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2024-25 ൽ 20.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ആനുവൽ സർവേ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ASI), 2023-24 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സംഘടിത നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല. ഇതിൻ്റെ വിഹിതം 12.83 ശതമാനമാണ്. 2025 ജനുവരി മുതൽ, PMFME പദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി ഘടകത്തിന് കീഴിൽ ആകെ 56,542 വായ്പകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആർക്കൊക്കെ PMFME പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം?
ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്, എന്നാൽ പിന്തുണയില്ലാതെ പല ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളും അസംഘടിത മേഖലയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ കുറവ് നികത്താനാണ് PMFME പദ്ധതിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സഹായം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പരിശീലനം, വിപണി ബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം സമഗ്രമായി ഈ പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം: വ്യക്തിഗത സംരംഭകർ, പ്രോപ്രിയറ്റർഷിപ്പ് / പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ (SHG), ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ (FPO), സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
- സാമ്പത്തിക സഹായം (Subsidies): പ്രോജക്ട് ചെലവിൻ്റെ 35% ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി ലഭിക്കും (പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ).
- സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് (SHG): പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുമായി ഓരോ അംഗത്തിനും ₹40,000 വരെ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലഭ്യമാക്കും.
- തയ്യാറെടുപ്പുകൾ: അപേക്ഷകർ ഔദ്യോഗിക PMFME പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ഇതിനായി ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ, FSSAI ലൈസൻസ്, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
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