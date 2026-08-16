പിഎംഎവൈ-ജി പദ്ധതി; രാജ്യത്തുടനീളം 1.05 കോടി വീടുകൾ പാതിവഴിയിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതല് വീടുകള് നിര്മ്മിച്ചത് ലഡാക്കും ലക്ഷദ്വീപും
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 1.05 കോടി വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്.
Published : August 16, 2026 at 7:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 280 കോടി ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല. നൂറ് കോടിയിലേറെ ആളുകൾ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇതേ സ്ഥിതിയാണ്. രാജ്യം എത്ര മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും എതെങ്കിലുമൊക്കെ കോണിൽ കയറി കിടക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരിടം ഇല്ലാത്തവർ, മഴയിൽ നിന്നും വെയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിരവധി പേരാണ്.
ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന- ഗ്രാമീൺ (പിഎംഎവൈ-ജി) പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്. നിരവധി പേർക്ക് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ലഭിച്ചു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എത്രയോ പേർ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ 1.05 കോടി വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. എന്നാൽ ലഡാക്കിലും ലക്ഷദ്വീപിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, പിഎംഎവൈ-ജി പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ അനുവദിച്ച 23.03 ലക്ഷം വീടുകൾ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. മധ്യപ്രദേശിലെയും സ്ഥിതി സമാനം തന്നെയാണ്.
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അവിടെ ഏകദേശം 13.96 ലക്ഷം വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും മുൻപിലാണ്. 43.78 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതുമുതൽ 2026 ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളാണിത്.
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിലും ലഡാക്കിലും പണി പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകളില്ലെന്നാണ് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കിൽ പറയുന്നത്. അതേസമയം കർണാടകയിൽ 9.44 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ വീടുകൾ നൽകാൻ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും 1.73 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ.
562,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയില്ല
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമിയില്ലെന്ന് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 2026 ഓഗസ്റ്റ് ആറുവരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം 562,000 ആണ്.
ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ, കർണാടക, അസം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, രാജസ്ഥാൻ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകൾ ഉള്ളത്.
ദേശീയതലത്തിൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ബിഹാർ നാലാം സ്ഥാനത്തും കർണാടക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 1,248,990 പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകളും ബിഹാറിൽ 799,062 വീടുകളുമുണ്ട്.
എന്താണ് കാരണം?
ഭവന നിർമ്മാണം അപൂർണമായി തുടരുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. തൊഴിലിനായി ഗുണഭോക്താക്കൾ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവ് മരിച്ചാൽ അതും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് തടസമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ, ഫണ്ട് കൈമാറ്റ രസീതുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണം തടസപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
2029 ഓടെ രണ്ട് കോടി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും
ഇതിനിടെ പിഎംഎവൈ-ജി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായി ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ, രാജ്യത്തുടനീളം രണ്ട് കോടി വീടുകൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കും. അതേസമയം ഏകദേശം 1.05 കോടി വീടുകൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
ഭവന നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ
പിഎംഎവൈ-ജി പദ്ധതി പ്രകാരം മധ്യപ്രദേശ്, യുപി, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശില് 57,74,572 വീടുകളാണ് നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതില് 54,18,955 വീടുകള്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 43,78,398 വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
അതു പോലെ തന്നെ ബിഹാറില് 50,12,752 വീടുകളാണ് നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതില് 42,13,690 വീടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കി. ഉത്തര്പ്രദേശില് 42,77,493 വീടുകളാണ് നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇതില് 36,43,036 വീടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കി. പശ്ചിമബംഗാള് 46,69,423വീടുകള് നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടതില് 34,20,433 വീടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കി.
ഒഡിഷയിൽ . 28,28,739 വീടുകള് നിര്മ്മിക്കാനാണ് ഒഡിഷ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതില് 2,550,609 വീടുകളും പൂർത്തിയായി. അസമില് ലക്ഷ്യമിട്ട 29,62,945 വീടുകളില് 23,22,837 എണ്ണം പൂര്ത്തീകരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയാകട്ടെ 43,80,522 വീടുകള് ലക്ഷ്യം വച്ചതില് 20,77,447 എണ്ണം മാത്രമാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. രാജ്യമെമ്പാടുമായി 3,12,95,391 വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
എന്താണ് പിഎംഎവൈ-ജി പദ്ധതി?
മുമ്പ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന–ഗ്രാമീൺ എന്നത്. പൂർണ്ണമായും വീടില്ലാത്തവർക്കോ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുള്ളവർക്കോ 15,000 ൽ താഴെ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ളവർക്കോ ആണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാനാകുക. സർവേയിലൂടെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഗ്രാമസഭയാണ് പരിശോധിച്ചാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി പ്രകാരം, സമതല പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ₹1.20 ലക്ഷം നിർമ്മാണത്തിനായി ലഭിക്കുമ്പോൾ, കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ₹1.30 ലക്ഷം ലഭിക്കും. തുക നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തവണകളായി എത്തും.
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