'പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റാം'; ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
ദീപാവലി വരാനിരിക്കെ, 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' (പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക) എന്ന ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പൗരന്മാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 4:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ, പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധർ നിർമ്മിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' (പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക) എന്ന ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ 'മൻ കി ബാത്തി'ലൂടെ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന വിജയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ബിഹാറിലെ 'മഖാന'യും (താമരക്കുരു) കർണാടകയിലെ 'അർഹർ ദാലും' (തുവരപ്പരിപ്പ്) ലോകമെമ്പാടും പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോത്രവർഗ ഉത്പന്നങ്ങൾ, അവിടുത്തെ തനത് കലകളുടെ സമ്പന്നത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പാക്കേജിങിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
"ഖാദിയുടെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് ഇത് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധർ നിർമ്മിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' എന്ന ആശയത്തെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പഞ്ചാബിലെ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചു. 'ഖേതി വിരാസത് മിഷൻ' (Kheti Virasat Mission) എന്ന സംഘടന ജൈവകൃഷിക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പഞ്ചാബിലെ മാൽവ മേഖലയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ പരുത്തി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഈ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും 'നവ്-ത്രിഞ്ജൻ' (Nav-Trinjan) എന്നാണ് അവർ ഈ സംരംഭത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ, രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ജൈവ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവിക നിറങ്ങളുള്ള പരുത്തിയും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇതിൽ നിന്ന് നൂലുകളും തുണികളും നിർമിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് നിറം നൽകാൻ പ്രത്യേകം രാസവസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യമില്ല" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്രി ഗർവാൾ ജില്ലയിലുള്ളവർ ഒത്തുചേർന്ന് 'ഹെവാൽ' (Heval) നദിക്ക് പുനർജ്ജീവൻ നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം റേഡിയോ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹെവാൽ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസുകൾ വറ്റിവരളാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ഗ്രാമവാസികളും കൈകോർത്ത് ഹെവാൽ നദിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. "ഈ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ധാരാളം ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഇന്ന്, ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഹെവാൽ നദിക്ക് ഒരു പുനർജന്മം ലഭിച്ചു; കൂടാതെ, പ്രകൃതിദത്തമായ നിരവധി ജലസ്രോതസുകളെ വീണ്ടെടുക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു" മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'മൻ കി ബാത്ത്' എന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും, അവരുടെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കാനുമുള്ള ഒരു "തീർത്ഥയാത്ര" പോലെയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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