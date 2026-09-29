'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു', പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം; അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളുമായി കോണ്ഗ്രസ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മേധാവിയെ 'സ്വാധീനിക്കാൻ' ശ്രമിച്ചതിന് ധാർമിക കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ഖാർഗെ
By PTI
Published : September 29, 2026 at 2:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർക്കെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. വോട്ടർ പട്ടികയില് ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മേധാവിയെ 'സ്വാധീനിക്കാൻ' ശ്രമിച്ചതിന് ധാർമിക കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പരാമർശം.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വരുത്തിയ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തുക, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ലളിതമായ ഫോർമാറ്റിലും കൃത്യസമയത്തും ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഖാർഗെ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഗുരുതരമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം സ്വതന്ത്രവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വോട്ടർമാർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരം നൽകണം
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെ ഇക്കാര്യം പൂർണമായി അറിയിക്കുകയും അവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരം നൽകുകയും വേണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് ആരോപിക്കാൻ ഇടനൽകാത്ത വിധം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, തങ്ങളുടെ വോട്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന ബോധ്യം ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർമാർക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
आज कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य के कुछ अंश —— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 29, 2026
आज की बैठक उससे भी महत्वपूर्ण है। फिर से कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह ही भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी खड़ी है। अंग्रेजों से हमने वोट का हक छीनकर लिया था। आज उसी… pic.twitter.com/XCAOjByUME
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"തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നതിനോ തോൽക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും, സർക്കാരുകൾ മാറും എന്നാൽ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തി സാധാരണ വോട്ടറാണെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന നേതാവോ അല്ലെന്നും ഓരോ പൗരനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്," ഖാര്ഗെ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നീതിയുക്തമായിരിക്കണം
ഖാർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സിഡബ്ല്യുസി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വോട്ടർ പട്ടിക സുതാര്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നീതിയുക്തവും സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രവും ആയിരിക്കണമെന്നും ഒപ്പം അർഹരായ ഓരോ പൗരൻ്റെയും വോട്ട് സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അന്തഃസത്ത; ഇതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. ഈ ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല. ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ തെരുവുകൾ മുതൽ പാർലമെൻ്റ് വരെ എന്ത് നടപടിയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും," ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, 'നോട്ടുനിരോധനം' എന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ ഇതേ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തു എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ, പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം, 'വോട്ട്-ബന്ദി' (വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കൽ) എന്ന ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുകയാണ്," എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണമുയർത്തി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എല്ലാ "പിഴവുള്ള നയങ്ങളുടെയും" ആഘാതം അനുഭവിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി
പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദളിതർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും വോട്ട് എന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മോദി ഈ അവകാശം എടുത്തുമാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ നടപടികൾ ഏകപക്ഷീയവും അനുചിതവുമാണെന്ന് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഭരണകക്ഷിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെന്നും രാജ്യം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല, ആരുടെ സമ്മർദത്താലാണോ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, ആ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ധാർമികതയുടെ പേരിൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഒരു വോട്ടർക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വ്യക്കതമാക്കി. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വോട്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീതിയുക്തമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താനാവൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാവുകയും ജനാധിപത്യം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയിലെ ചർച്ചകൾക്കിടെ, വോട്ടവകാശത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമായാണ് ബി. ആർ. അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ്. സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ വേട്ടക്കാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭരണഘടന അധികാരം നൽകിയ സംവിധാനം തന്നെ വോട്ടുകൾ കവരുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ രാജ്യം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?" എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
1988 ഡിസംബറിൽ, യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി 21 ൽ നിന്ന് 18 ലേക്ക് കുറച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി, ജെൻസി തലമുറയോട് കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, യുവാക്കളെ വോട്ടവകാശത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ഫോം 6'-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി മാറ്റം വരുത്തി. ഇത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണ്," ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. വോട്ട് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രശംസിച്ച ഖാർഗെ, അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും പറഞ്ഞു.
ഖാർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സിഡബ്ല്യുസി യോഗത്തിൽ മുൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷരായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ജയറാം രമേശ്, കെ. സി. വേണുഗോപാൽ, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, മുകുൾ വാസ്നിക്, മുതിർന്ന നേതാവ് പി. ചിദംബരം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളായ ഡി. കെ. ശിവകുമാർ (കർണാടക), വി. ഡി. സതീശൻ (കേരളം), എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി (തെലങ്കാന), സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) എന്നിവരും യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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