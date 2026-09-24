മോദിയും അമിത് ഷായും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറും 'ദേശദ്രോഹികൾ'; ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉടനടി രാജിവെക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
രാജ്യത്തോടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും നിയമസംവിധാനങ്ങളോടും ചെയ്ത വലിയൊരു വഞ്ചനയാണിത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപന തലവൻ തന്നെ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനെതിരായ നീക്കമാണ്.
By PTI
Published : September 24, 2026 at 6:21 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം നശിപ്പിച്ച 'ദേശദ്രോഹികൾ' ആണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉടനടി രാജിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നതെന്നും അതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുൻകൈയെടുത്തെന്നും ആരോപിച്ച രാഹുൽ, ഇരുവരുടെയും പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ഭാവിയിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തോടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും നിയമസംവിധാനങ്ങളോടും ചെയ്ത വലിയൊരു വഞ്ചനയാണിത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപന തലവൻ തന്നെ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനെതിരായ നീക്കമാണ്.
#WATCH | Delhi: Reacting to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process, LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Please understand what these two gentlemen are saying. They are saying that the vote does not exist in India anymore. They are also saying the… pic.twitter.com/fKVmHZBu0t— ANI (@ANI) September 24, 2026
ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇനിയെങ്കിലും രാജ്യസ്നേഹം മുൻനിർത്തി കേസിൽ മാപ്പുസാക്ഷിയാകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന നിർദേശവും രാഹുൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ദേശീയതാപരമായ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും മുൻകാല പ്രസംഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബിജെപി അടുത്ത 30 വർഷം രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറയുന്നതും 'അബ്കി ബാർ 400 പാർ' എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിമർശനം കടുപ്പിച്ചത്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഏത് വലിയ ശക്തിയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ രാജ്യത്ത്, മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിച്ച പ്രസ്താവനകൾ വോട്ടവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " now, i am certain, i have no doubt, that within the next six months, this will be black and white in front of you. because the information is already available. so, i'd like to go into a little bit of… pic.twitter.com/I9unZ240V1— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
അതേസമയം, രാഹുല് ഗാന്ധി എംപിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തെ "നനഞ്ഞ പടക്കം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായി ജനപിന്തുണ നേടാൻ കഴിയാത്ത നിരാശനായ നേതാവാണ് രാഹുലെന്ന് ബിജെപി വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നിരാശയിലാണ്, കാരണം ഗാന്ധി-വാദ്ര കുടുംബത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു.
Also Read: 'വോട്ടർപട്ടികയിൽ അട്ടിമറി നടത്തിയ സൂത്രധാരൻ'; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആവശ്യം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം