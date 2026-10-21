പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനം; ധീര രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും നേതാക്കളും
ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ ധാമി, അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയുടെ ധീരതയെയും ത്യാഗത്തെയും സ്മരിച്ചു.
By ANI
Published : October 21, 2026 at 11:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ പ്രകീർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ആദരവ് അർപ്പിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ ജീവൻ ബലിനൽകിയ ധീരരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണവും പരമോന്ന ത്യാഗവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും അസാധാരണമായ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ദിനമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കി. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നത് മുതൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിലും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അവരുടെ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Police Commemoration Day is an occasion to express our deepest gratitude to our police personnel, who serve with remarkable commitment, often in the most challenging circumstances. From maintaining law and order to combating crime, responding to emergencies and ensuring the safety of citizens, their contribution is invaluable. We pay our solemn tributes to the brave police personnel who laid down their lives in the line of duty. Their courage, unwavering dedication and supreme sacrifice will forever remain etched in our nation's memory.— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026
കൂടാതെ ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അർപ്പണബോധത്തോടെ നിലകൊണ്ട ധീരരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ തരൺജിത് സിങ്ങ് സന്ധു തൻ്റെ ആദരവ് അർപ്പിച്ചു. വിദ്വേഷമില്ലാത്ത അർപ്പണബോധത്തോടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വീരമൃത്യു വരിച്ച ഹീറോകളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം രാജ്യം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
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ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി, അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയുടെ ധീരതയെയും ത്യാഗത്തെയും സ്മരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, ക്രമസമാധാനം, പൊതുസേവനം എന്നിവ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീരരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുസ്മരണം അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ ധാമി എക്സിൽ കുറിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സേനയെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വിഭവങ്ങളും നൽകി കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കാനും ജനകീയമാക്കാനും ജനപക്ഷത്തുള്ളവരാക്കി മാറ്റാനും സർക്കാർ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീരരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേമ ഖണ്ഡുവും പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും പൗരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർ കാണിച്ച ധൈര്യവും സമർപ്പണവും പരമോന്നത ത്യാഗവും എന്നും കൃതജ്ഞതയോടെയും ആദരവോടെയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് സേനയുടെ ധൈര്യത്തെയും ത്യാഗത്തെയും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള അവരുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും ആദരം അർപ്പിച്ചു. ധീരരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിച്ച ധൈര്യവും ത്യാഗവും അചഞ്ചലമായ പ്രതിബന്ധതയും എന്നും ശക്തിയുടെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ലഹരിക്കെതിരെ ബൈക്ക് റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് അമിത് ഷാ
ദേശീയ പൊലീസ് സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്മരണാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ പൊലീസ് സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. 'ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ബൈക്ക് റാലിയിൽ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് 90 ഓളം റൈഡർമാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിലെയും (സിഎപിഎഫ്) സെൻട്രൽ പൊലീസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെയും (സിപിഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
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