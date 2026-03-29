പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയില്‍ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം; മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഇന്ത്യ പൂർണ ശക്തിയോടെ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും മുൻപോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

NARENDRA MODI MANN KI BAAT IRAN ISRAEL US WAR PM MODI MANN KI BAAT
നരേന്ദ്ര മോദി (FILE- IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 3:32 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ 'മൻ കി ബാത്തിലൂടെ' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അയൽപക്ക മേഖലകളിൽ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന തീവ്രമായ യുദ്ധം കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കിംവദന്തികൾക്ക് ഇരയാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഈ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയതിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് താൻ അഗാധമായ നന്ദിയും മോദി രേഖപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ, നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു മാസമായി യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗള്‍പ് രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്.

"നമ്മുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവിടെ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സുരക്ഷയും സഹായവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഭാരതം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ ഇന്ധനത്തിനായി ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെയും കരുത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഈ പ്രതിസന്ധിയെ പൂർണ ശക്തിയോടെ നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചത് പോലെ ഇത്തവണയും നമ്മൾ വിജയകരമായി മുന്നേറുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നാം കെട്ടിപ്പടുത്ത ശക്തിക്കും നന്ദിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ലോകത്തെ സുപ്രധാന സമുദ്രപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ച സാഹചര്യം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ എണ്ണ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാത തടസ്സപ്പെട്ടത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സഹായികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ വധിച്ച യുഎസ്- ഇസ്രയേൽ സംയുക്താക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് യുദ്ധം വ്യാപിച്ചത്. അന്നു മുതൽ ഇറാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുകയും യുഎസിനെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

TAGGED:

NARENDRA MODI
MANN KI BAAT
IRAN ISRAEL US WAR
PM MODI MANN KI BAAT
MANN KI BAAT NARENDRA MODI

