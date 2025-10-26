ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെയും ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേതും; ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
"ഇന്ത്യയും ആസിയാനും ചേർന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ശക്തവും ചരിത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങളും നമ്മെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു" പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
Published : October 26, 2025 at 8:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോലാലംപൂരിൽ നടന്ന 22-ാമത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് (ആസിയാൻ)- ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ വെർച്വലായി പങ്കെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെയും ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് നയത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതീകമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് മലേഷ്യയേയും പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമിനെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രി കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് ഫിലിപ്പീൻസിനെയും പ്രശംസിച്ചു. കൂടാതെ, ആസിയാനിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ അംഗരാജ്യമായി കിഴക്കൻ തിമോറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. തായ്ലൻഡിലെ രാജ്ഞി മദർ സിരികിറ്റിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യയും ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും
"ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടാണ്, ഇന്ത്യയുടെയും ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും നൂറ്റാണ്ടാണ്," പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻ്റെ വെർച്വൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ആസിയാനും ചേർന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ഇന്ത്യയും ആസിയാനും ചേർന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ശക്തവും ചരിത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങളും നമ്മെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സഹയാത്രികരാണ് ഇന്ത്യയും ആസിയാനും എന്നും സ്ഥിരത, വളർച്ച, സമൃദ്ധി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും, ഇന്ത്യ-ആസിയാൻ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം ആഗോള സ്ഥിരതയ്ക്കും വികസനത്തിനും ഒരു പ്രധാന അടിത്തറയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം
ആറ് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, ആസിയാൻ കേന്ദ്രീകരണത്തിനും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് മോദി ഉറപ്പ് നൽകി. ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ഇരു മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ആസിയാൻ നമ്മുടെ വിദേശനയത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് ദർശനത്തിൻ്റെ നാഴിക കല്ലാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സമാധാനപരവും സ്ഥിരതയുള്ളതും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഇന്ത്യ ആസിയാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സമുദ്ര സുരക്ഷ, നീല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, 2026 ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ സമുദ്ര സഹകരണ വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം
"വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ആരോഗ്യം, ഹരിത ഊർജം, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവയിലും ഞങ്ങൾ സഹകരണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നായി ആസിയാൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യയും യുഎസ്, ചൈന, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ചർച്ച പങ്കാളികളാണ്. 1992 ൽ ഒരു മേഖലാ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്, 1995 ഡിസംബറിൽ ഒരു പൂർണ പങ്കാളികളായും 2002 ൽ ഒരു ഉച്ചകോടി തല പങ്കാളികളായും രാജ്യങ്ങൾ മാറി. 2012 ൽ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു നയതന്ത്ര പങ്കാളികളായി മാറി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും ആസിയാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഗണ്യമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
