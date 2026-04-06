'കോണ്‍ഗ്രസ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ താളത്തിന് തുള്ളി, സർജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്കിലും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലും': കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും മോദി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ഗാന്ധി കുടുംബം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരാണ്, നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണ്" -മോദി ആരോപിച്ചു.

By PTI

Published : April 6, 2026 at 4:31 PM IST

ഭബാനിപൂർ-സോർബോഗ് (അസം): കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ തന്‍റെ സർക്കാർ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' നടത്തിയപ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് അയൽരാജ്യത്തിന്‍റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അസമിലെ ബാർപേട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോണ്‍ഗ്രസിന് വികസനത്തെ കുറിച്ച് ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലെന്നും ബിജെപി ദീർഘകാല വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

"അഴിമതി നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഹ്രസ്വകാല നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബിജെപിയ്‌ക്ക് ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ട്" -നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

2016 ലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലും 2025ലെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലും കോണ്‍ഗ്രസ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയും അവരുടെ അജണ്ടയ്‌ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു എന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. "അവരുടെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം എല്ലായ്‌പ്പോഴും രാജ്യത്തിന് വലിയ ഭാരമാണ്. അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് 'ഒരു റാങ്ക്, ഒരു പെൻഷൻ' നടപ്പിലാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് സൈന്യത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം നൽകി നീതി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ സൈനികരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇതുവരെ 1.24 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹോജായിയിൽ മറ്റൊരു റാലിയില്‍ മോദി ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. "ഗാന്ധി കുടുംബം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരാണ്, നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണ്" -മോദി ആരോപിച്ചു. അഴിമതിയും നുണ പറയലുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ 'സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ കട' എന്ന ആശയത്തെ നുണകളുടെ കട എന്നും മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സൗരവ് ഗൊഗോയിയേയും മോദി കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അസമില്‍ പൊള്ളയായ വാഗ്‌ദാനങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് വലിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നും എന്നാല്‍ ഇതുവരെ അവർ എന്താണ് ചെയ്‌തതെന്നും മോദി ചോദിച്ചു.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുള്ള ആഗോള സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പൗരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രരെയും, മധ്യവർഗത്തെയും, കർഷകരെയും രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി, 2029 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ പാർലമെന്‍റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ 16 ന് വീണ്ടും ചേരും, ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്ന് 816 ആയി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം പദ്ധതിയിടുന്നു എന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ആദിവാസികളെ അവഗണിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

"കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ ചെയ്‌ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡുകൾ അവർ പുറത്തുവിടുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, ബിജെപി അവർ ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി," മോദി പറഞ്ഞു. നെല്ലിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില 2013-ൽ ക്വിന്‍റലിന് 1,300 രൂപയിൽ നിന്ന് നിലവിൽ 2,370 രൂപയായി വർധിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അസമിലെ 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 ന് നടക്കും. മെയ് 4 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

