'ഇന്ത്യക്ക് പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തി', റെയ്ല ഒഡിങ്കെയുടെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിച്ച് മോദി
മുൻ കെനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയ്ല ഒഡിങ്കെ അന്തരിച്ചു. അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രശംസിച്ചു
Published : October 15, 2025 at 4:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കെനിയയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയ്ല ഒഡിങ്കെയുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കെനിയയുടെ ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് മോദി തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
'എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും കെനിയയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മിസ്റ്റർ റെയ്ല ഒഡിങ്കെയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായി ദുഃഖിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു,' മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
'ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഒഡിങ്കെയെ അടുത്തറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ബന്ധം തുടർന്ന് പോരുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയോടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോടും മൂല്യങ്ങളോടും പുരാതന ജ്ഞാനത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ-കെനിയ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. നേരത്തെ മകളുടെ ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഒഡിങ്കെ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവേദത്തെയും പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികളെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ഏവർക്കും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കെനിയയിലെ ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്നു,' എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
PM Narendra Modi tweets, " deeply saddened by the passing of my dear friend and former prime minister of kenya, mr. raila odinga. he was a towering statesman and a cherished friend of india. i had the privilege of knowing him closely since my days as chief minister of gujarat and… pic.twitter.com/6VMMHCUvy5— IANS (@ians_india) October 15, 2025
നേത്ര ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയ കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കെ, പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒഡിങ്കെയെ ദേവമാതാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മകളും ബന്ധുക്കളോടുമൊപ്പം നേത്ര ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. ചികിത്സ ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഇതിനുമുൻപും ഒഡിങ്കെ കേരളത്തിലെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രതിബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മകളുടെ കണ്ണ് സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിൽ റെയില ഒഡിങ്കെയും കുടുബവും എത്തിയിരുന്നത്. ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
2008 മുതൽ 2013 വരെ കെനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു റെയില ഒഡിങ്കെ. കെനിയയിലെ ഓറഞ്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് (ODM) പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 1997, 2007, 2013, 2017, 2022 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഒഡിങ്കെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.
ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല അഭ്യൂഹങ്ങളുമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനോടൊന്നും ഒഡിങ്കെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് കാട്ടി പിന്നീട് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു.
