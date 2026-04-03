"മോദിയുടെ തമിഴ്നാട് സന്ദർശനം ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും; സഖ്യം 200 സീറ്റ് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും എം കെ സ്റ്റാലിൻ
മോദിയുടെ തമിഴ്നാട് സന്ദർശനം ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സ്റ്റാലിന്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടിയുടെ 200 സീറ്റ് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം. സിങ്കനല്ലൂർ, കാവുണ്ടംപാളയം എന്നിവിടങ്ങില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അഭ്യര്ഥന.
Published : April 3, 2026 at 6:03 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തമിഴ്നാട് സന്ദർശനം ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) സഖ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യത്തിന് 200 സീറ്റ് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം മോദിയുടെ റോഡ്ഷോ ഭരണ സഖ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോയമ്പത്തൂരില് സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് (എസ്പിഎ) പ്രചാരണ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "മോദിയും അമിത് ഷായും തമിഴ്നാട് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. 200 സീറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്" ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ വികസന അജണ്ട എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, കോയമ്പത്തൂരിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും സ്റ്റാലിൻ പട്ടികപ്പെടുത്തി. സെമ്മോഴി പാർക്ക്, ജിഡി നായിഡു ഫ്ലൈഓവർ, ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം, പില്ലൂർ ഫേസ്-മൂന്നാം കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ഉക്കടം ബസ് ടെർമിനസ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നടപടിയായി പവർലൂം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി സബ്സിഡികൾ ഡിഎംകെ മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം പെരിയാർ നോളജ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. വികസനത്തിലും പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഡിഎംകെയുടെ തുടർച്ചയായ വീക്ഷണം അടിവരയിട്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു ആഹ്വാനം. ബിജെപിയുടെ തമിഴരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂരിനും മധുരയ്ക്കുമുള്ള മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രം അവഗണിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അത്തരം അവഗണനയ്ക്ക് ബാലറ്റിലൂടെ മറുപടി നൽകും," വരാനിരിക്കുന്ന തzരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയെ നിരസിക്കാൻ വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഈ റാലി ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷമായി മാറി.
റാലിയിൽ, കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന പ്രധാന സഖ്യ സ്ഥാനാർഥികളെ സ്റ്റാലിൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. സെന്തിൽ ബാലാജി (കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത്), സെന്തമിഴ് സെൽവൻ (കോയമ്പത്തൂർ നോർത്ത്), ശബരി കാർത്തികേയൻ (കിണത്തുകടവ്), സുധാകർ (വാൽപാറൈ), ദളപതി മുരുകേശൻ (സുലൂർ), നിത്യാനന്ദൻ (പൊള്ളാച്ചി കെഎംഡികെ) എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഖ്യ സ്ഥാനാർഥി കളെ സ്റ്റാലിൻ പരിചയപ്പെടുത്തി.
സിങ്കനല്ലൂർ, കാവുണ്ടംപാളയം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും അനുയായികളോടും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ പ്രചാരണ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് പരിപാടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കള് പങ്കെടുത്തു. ഏപ്രിൽ 23 ന് 234 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
