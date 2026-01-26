സുവർണ മയിൽപ്പീലി തുന്നിച്ചേർത്ത തലപ്പാവ്; റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് മോദി അണിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിനു പിന്നില്...
ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ദേശീയ ആഘോഷങ്ങളില് മോദി വ്യത്യസ്ത വേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഹിറ്റായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലപ്പാവാണ്
Published : January 26, 2026 at 3:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 77-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വേഷം തിവുപോലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും ഒത്തുചേരുന്ന വേഷവിധാനവുമായാണ് മോദി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തില് പങ്കെടുത്തത്. സുവർണ മയിൽപ്പീലി മുദ്രയുള്ള മെറൂണ് നിറത്തിലുള്ള തലപ്പാവാണ് ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലുക്കിൽ പ്രധാന ആകർഷണമായത്.
രാജസ്ഥാനി ശൈലിയിലുള്ള ഈ തലപ്പാവിലെ മനോഹരമായ വർണങ്ങളും നെയ്ത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറി. മെറൂണ് നിറത്തിൽ സുവർണ മയിൽപ്പീലി ചിത്രങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർത്ത തലപ്പാവാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്. ഇതിന് ചുവപ്പും പച്ചയും കലർന്ന നീളമുള്ള വാലും വശങ്ങളിൽ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പാളികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
കടും നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന കുർത്ത-പൈജാമയ്ക്കൊപ്പം ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഹാഫ് ജാക്കറ്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അണിഞ്ഞത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ദേശീയ ആഘോഷങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന തലപ്പാവുകൾ ധരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം രീതിയാണ്. ഓരോ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നത് മോദിയുടെ ഒരു ശൈലിയായി മാറി.
മോദിയുടെ പ്രസംഗം
2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും ഈ സ്വപ്നത്തിനായി അണിനിരക്കണമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സ്വയം പര്യാപ്തതയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ യുവാക്കളുടെയും സ്ത്രീശക്തിയുടെയും പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാണെന്നും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിനൽകിയ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.
മുൻവർഷങ്ങളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന വേഷങ്ങൾ:
- 2025: ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കലർന്ന മൾട്ടി-കളർ തലപ്പാവാണ് അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞത്. ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള 'ബന്ധ്ഗല' കോട്ടും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 2024: ഗുജറാത്തിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും പ്രശസ്തമായ 'ബന്ധാനി പ്രിൻ്റുള്ള തലപ്പാവാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
- 2023: വിവിധ നിറങ്ങളുള്ള രാജസ്ഥാനി തലപ്പാവാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്.
- 2022: ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പമായ ബ്രഹ്മകമലം പതിപ്പിച്ച തൊപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞത്. ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടായിരുന്നു.
- 2021: ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ രാജകുടുംബം സമ്മാനിച്ച പ്രത്യേക തലപ്പാവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ധരിച്ചത്.
