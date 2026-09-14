3 ദിവസം, 15 കൂടിക്കാഴ്ചകൾ; റഷ്യയും ചൈനയും മുതൽ ആഫ്രിക്ക വരെ നീണ്ട് മോദിയുടെ ബ്രിക്സ് നയതന്ത്രം
18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 15 രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്
By ANI
Published : September 14, 2026 at 7:35 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ, ചൈന, ഇറാൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകളാൽ നയതന്ത്ര രംഗം സജീവമായിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 15 രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നടന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ, പ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ലോകനേതാക്കളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്, ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം, പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണം, അതിർത്തിയിലെ സമാധാനം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റ് മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ചർച്ചകളിൽ വിഷയമായി.
Thank you to all BRICS leaders for making the Delhi Summit very productive and outcome oriented! pic.twitter.com/C3DMZWGgLL— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
ഞായറാഴ്ച നടന്ന "റെസിലിയൻസ്, ഇന്നൊവേഷൻ, കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി: ഷേപ്പിംഗ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത്" എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ബ്രിക്സ് സെഷന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നേതൃത്വം നൽകി. പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നീ ഇന്ത്യയുടെ നാല് മുൻഗണനാ മേഖലകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, മഹാമാരികൾ, കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബ്രിക്സ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പകര്ച്ചാവ്യാധികൾക്കായുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം, ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ഏർലി വാണിംഗ് ഡാറ്റാ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഗൈഡ്ലൈനുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്ലൈ ചെയിൻ കോപ്പറേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിക്സ് ഇൻക്യുബേറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ജിയോസ്പേഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയെ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ...
പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
Sharing my concluding remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’ https://t.co/4E8aBDksfK— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് ബിഷ്കെക്കിൽ നടന്ന 26-ാമത് എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുനേതാക്കളും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വർഷം അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, ബഹിരാകാശം, നൈപുണ്യ വികസനം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 11 വരെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന റഷ്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസായ പ്രദർശനമായ "ഇന്നോപ്രോം ഇന്ത്യയെ"അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയുടെ 2026-ലെ അധ്യക്ഷപദവിക്ക് കീഴിലുള്ള ബ്രിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലെ ഇന്ത്യ-റഷ്യ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും കരിങ്കടൽ മേഖലയിലെയും സംഘർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ അവർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചു. ഈ സംഘർഷങ്ങൾ സമുദ്രവ്യാപാരത്തെയും ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചകളും നയതന്ത്രവുമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവർത്തിച്ചു, സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇരുനേതാക്കളും സമ്മതിച്ചു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ ബന്ധം ഗണ്യമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രതിരോധശേഷി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 24-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി റഷ്യ സന്ദർശിക്കാൻ പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ക്ഷണിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന തങ്ങളുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലുണ്ടായ സുസ്ഥിരമായ പുരോഗതിയെ ഇരുനേതാക്കളും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ തന്ത്രപരവും ദീർഘകാലവുമായ വീക്ഷണത്തോടെ കാണണമെന്ന് അവർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറരുതെന്ന് ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചപ്പോൾ, പരസ്പര ബഹുമാനം, പരസ്പര സംവേദനക്ഷമത, പരസ്പര താല്പര്യം എന്നീ മൂന്ന് തത്ത്വങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
Innovation from India. Solutions for the world!— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
Visited Bharat Innovates with fellow BRICS leaders. Proud of the energy and dedication of our youth.@BharatInnovMoE pic.twitter.com/XSmyOVmgWI
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സമാധാനവും ശാന്തതയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമായ അടിത്തറയായി തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകളും ധാരണകളും ഇരുപക്ഷവും പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. അതിർത്തി തർക്കത്തിന് ന്യായവും യുക്തിസഹവും പരസ്പരം സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇരുനേതാക്കളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങൾ, ബിസിനസ്, കൂടുതൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിപണി പ്രവേശനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര കാര്യങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നത് തുടരാൻ നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചു.
മസൂദ് പെസെഷ്കിയനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി മോദി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബിഷ്കെക്കിൽ നടന്ന എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രണ്ടാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും ബ്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നന്ദി അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചു. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിരമായ നിലപാട് മോദി ആവർത്തിച്ചു. മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, നാവികരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
An action packed day at BRICS 2026. pic.twitter.com/DJ0wOWW0dv— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
എവരിസ്റ്റെ ന്ദായിഷിമിയെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഞായറാഴ്ച ബുറുണ്ടി പ്രസിഡൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ചെയർമാനുമായ എവരിസ്റ്റെ ന്ദായിഷിമിയെയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ പങ്കാളിത്തം ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് കീഴിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പ്രധാന തൂണാണെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നാലാമത് ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ഫോറം ഉച്ചകോടി എത്രയും വേഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.
സിറിൽ രാമഫോസയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ രാമഫോസയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ബഹുമുഖ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചീറ്റകളെ വിജയകരമായി എത്തിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ബിഗ് ക്യാറ്റ് അലയൻസിൽ ചേരുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ മോദി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ക്ഷണിച്ചു.
നൈജീരിയൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
നൈജീരിയൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കാഷിം ഷെട്ടിമ മുസ്തഫയുമായി പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, ഊർജ്ജം, കൃഷി, ആരോഗ്യം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യ-നൈജീരിയ ബന്ധം അവലോകനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ-നൈജീരിയ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും ആവർത്തിച്ചു.
ഉഗാണ്ടൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഉഗാണ്ടൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെസീക്ക റോസ് എപെൽ അലുപോയുമായി സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം, ശേഷി വികസനം, വിജ്ഞാന കൈമാറ്റം, നിക്ഷേപ സുഗമമാക്കൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സഹകരണം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ഉഗാണ്ടയുടെ 'വിഷൻ 2040'-ന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആർ. മാർക്കോസ് ജൂനിയറുമായി പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ബഹിരാകാശം, റെയിൽവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഫിൻടെക്, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിലെ കൂടുതൽ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചർച്ച ചെയ്തു.
The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the 2026 BRICS Delhi Summit, reflects the confidence of a BRICS that is wider in reach and stronger in purpose.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
With a focus on innovation, sustainability, people-to-people ties and more, the endeavour is to make cooperation… pic.twitter.com/MtqucBx9AY
കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് കാസിം-ജോമാർട്ട് ടോകയേവുമായി രാഷ്ട്രീയം, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഊർജ്ജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമി, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിലെ സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്തു.
ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയുമായി ഇന്ത്യ-ഈജിപ്ത് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം അവലോകനം ചെയ്യുകയും വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, കണക്റ്റിവിറ്റി, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇരുനേതാക്കളും പ്രാദേശിക, ആഗോള സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബ്രിക്സിലൂടെയുള്ള തുടർച്ചയായ സഹകരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുകയും ചെയ്തു.
യുഎഇ കിരീടാവകാശിയുമായി ചര്ച്ച
Planted a banyan tree with fellow BRICS leaders in Delhi.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
It is a fitting symbol of what BRICS stands for…deep roots, growing strength and coming together for a shared future.
May our partnership continue to grow in the times to come. pic.twitter.com/B6miHcmUC7
യുഎഇ കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദുമായി രാഷ്ട്രീയം, സംസ്കാരം, വാണിജ്യം, ഊർജ്ജം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യ-യുഎഇ സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവർത്തിച്ചു. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപരവും വളർന്നുവരുന്നതുമായ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഒഡീഷയിലെ സംയോജിത ഗ്രീൻഫീൽഡ് അലുമിനിയം പദ്ധതിയിൽ യുഎഇയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി 11.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച
വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ലെ മിൻ ഹംഗുമായി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കാളി രാജ്യമായി വിയറ്റ്നാം പങ്കെടുത്തതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇരുനേതാക്കളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പരസ്പര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച
മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമുമായി വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, അർദ്ധചാലകങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ഊർജ്ജം, ഫിൻടെക്, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവലോകനം ചെയ്തു.
എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച
എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് അലിയുമായി ഉഭയകക്ഷി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും സാമ്പത്തിക സഹകരണം, പ്രതിരോധ-സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം, ശേഷി വികസനം എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രാദേശികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
Swagatam BRICS leaders for the 2026 Summit. pic.twitter.com/SkmO9rV2Kf— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
യുഎൻ സെക്രട്ടറിയുമായി ചര്ച്ച
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബഹുമുഖത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇരുനേതാക്കളും അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ, കപ്പൽ ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യം, സുസ്ഥിര വികസനം, മാനവ കേന്ദ്രീകൃത AI, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.
ന്യൂഡൽഹി ബ്രിക്സ് നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ പ്രഖ്യാപനം ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും, സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സാധാരണക്കാരുടെയും സിവിലിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെയും സംരക്ഷണം, പരമാധികാരത്തോടും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയോടുമുള്ള ബഹുമാനം, മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനവും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയുമുള്ള കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആഗോള വ്യാപാരം, വിതരണ ശൃംഖല, ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഗാസ
ഗാസ വിഷയത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെയും യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെയും പ്രമേയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും, വെടിനിർത്തൽ നിലനിർത്താനും, തടസ്സമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായ മാനുഷിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാനും ബ്രിക്സ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷവും ഗാസയിൽ തുടരുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി കുടിയിറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിന് ന്യായവും ശാശ്വതവുമായ ഒരു പരിഹാരം സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും, സ്വയം നിർണ്ണയ അവകാശവും തിരിച്ചുവരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലസ്തീനികളുടെ നിയമാനുസൃതമായ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ കൈവരിക്കാനാകൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ആഗോള ഭരണക്രമത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യവും ശക്തമായ ശബ്ദവും നൽകുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12-ന് " ആഗോള ഭരണവും ബഹുമുഖത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തലും" എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾ "ആഗോള പ്രതിസന്ധികളിൽ മുൻനിരയിലും, എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ പിൻനിരയിലുമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആഗോള ഭരണക്രമം സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ വെറുതെ അനുസരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നവരായി മാറാൻ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നാവികരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു എമർജൻസി സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് രൂപീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
BRICS Summit 2026 gets underway in Delhi. pic.twitter.com/WN7YWi5bTg— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
ബ്രിക്സ് സഹകരണത്തിനായുള്ള പൊതുവായ മുൻഗണനകളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ദിശാബോധവും നിശ്ചയിക്കുന്ന 'ന്യൂഡൽഹി ബ്രിക്സ് നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനം' അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനം സമാപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷപദവി ഉഭയകക്ഷി നയതന്ത്രത്തെയും, ബഹുമുഖ സംരംഭങ്ങളെയും, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് മേലുള്ള സവിശേഷ ശ്രദ്ധയെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തിയ 15 സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, വിപുലീകരിച്ച ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയപരവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തി.
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