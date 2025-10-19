ETV Bharat / bharat

ബിഹാറില്‍ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാന്‍ ബിജെപി; മോദിയും അമിത് ഷായും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളെത്തും, ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വമ്പന്‍ റാലികള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 10 റാലികള്‍ നടത്തുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ.

BIHAR ELECTION NDA CAMPAIGN modi campaign in bihar ബീഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് BIHAR ELECTION 2025
Prime Minister Narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് ചൂടേറ്റാന്‍ ബിജെപി. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം റാലികൾ വമ്പന്‍ റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി നീക്കം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി, ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ജെ പി നദ്ദ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളാണ് റാലിയ്‌ക്ക് എത്തുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒക്ടോബർ 24-ന് ബിഹാറിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ അറിയിച്ചു. " ബിഹാറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഒക്‌ടോബര്‍ 24-ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ റാലിയെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സമസ്‌തിപൂരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബെഗുസാരായിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു പൊതു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും" - ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ 30- ന് മോദി വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് എത്തും. നിലവില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 10 പൊതു റാലികളാണ് നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ഛാത്ത് പൂജയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബിഹാർ സന്ദർശിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"പ്രധാനമന്ത്രി ഛാത്ത് പൂജ സമയത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ സുരക്ഷയും മറ്റും കാരണം ഛാത്ത് ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയതിനുശേഷം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, ഛാത്ത് പൂജ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അത്തരമൊരു പരിപാടിയില്ല" ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഏകദേശം 25 പൊതു റാലികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ഏകദേശം അത്രയും റാലികൾ നടത്തും. ഇതിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്ന റാലികളില്‍ നിരവധി ആളുകളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരിപാടികൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ബിജെപി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബിജെപിയുടെ നിർണായക പരീക്ഷണമായാണ് റാലികളെ കാണുന്നത്. ഉന്നത നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുകയും പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബിഹാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം നവംബർ 6- നും രണ്ടാം ഘട്ടം 11-നും നടക്കും. നവംബർ 14-ന് ഫലങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും.

Also Read: 'ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് ഉത്തേജകം'; നാനാതുറകളിലും വികസന കുതിപ്പെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ

TAGGED:

BIHAR ELECTION NDA CAMPAIGN
MODI CAMPAIGN IN BIHAR
ബീഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
BIHAR ELECTION 2025
PM MODI BIHAR ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.