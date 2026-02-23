ETV Bharat / bharat

'മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വരണം', ബംഗാൾ ജനതക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതി മോദി

ബംഗാളിലെ ജനതക്ക് കത്ത് എഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് മോദിയുടെ കത്ത്. ബംഗാളിലെ അവസ്ഥ ഹൃദയഭേദകമാണെന്നും മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നുമാണ് കത്തിൽ പരാമർശം...

PM NARENDRA MODI BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026 MODI WRITES LETTER TO BENGAL PEOPLE MODI WRITES LETTER
Prime Minister Narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് കത്തെഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഹൃദയഭേദകമാണെന്നും ബിജെപിക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും മോദി കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

" 'ജയ്‌ മാ കാളി' എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെടും. വരും തലമുറയുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. "സുവർണ ബംഗാൾ എന്ന എൻ്റെ സ്വപ്‌നത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോള്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ വികസിതവും സമ്പന്നവുമാക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം", എന്ന് മോദി കത്തിൽ പറഞ്ഞു

PM NARENDRA MODI BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026 MODI WRITES letter to bengal people MODI WRITES letter
The letter written by PM Modi (ETV Bharat)

പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന 11 വർഷവും പൊതുജനക്ഷേമത്തിനും വികസനത്തിനും മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുടെ ക്ഷേമം മുതൽ യുവാക്കളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെയും സ്‌ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് മുതൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെയും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഇനിയും കാണാൻ കഴിയുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ നിസഹകരണവും എതിർപ്പുമുണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെ 'ജൻ-ധൻ യോജന' വഴി ബാങ്കിങ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. 'സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ' പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 85 ലക്ഷം ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകക്ഷി ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനമാർഗം തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും സംരഭകർക്കും 2.82 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പകൾ നൽകി സഹായിച്ചു. 'അടൽ പെൻഷൻ യോജന' പ്രകാരം 56 ലക്ഷം മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ സ്വയംപര്യാപ്‌തരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

'ഉജ്ജ്വല യോജന' വഴി ബംഗാളിലെ ഒരു കോടിയിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൽപിജി കണക്ഷൻ നൽകി. അതുവഴി അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും പ്രതിസന്ധികളില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിശപ്പ് മാറ്റുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനത വിശപ്പ് സഹിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 'കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി' വഴി നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ 52 ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും മോദി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെയും ഋഷി അരബിന്ദയെ കുറിച്ചും പരാമർശിച്ച് മോദി

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഋഷി അരബിന്ദയും സ്വപ്‌നം കണ്ട ബംഗാൾ ഇതുവരെ യാഥാര്‍ഥ്യമായിട്ടില്ല. പകരം വോട്ട് ബാങ്കിങ്, അക്രമം എന്നിവയൊക്കെയാണ് നിറഞ്ഞുനിൽകുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മണ്ണിൻ്റെ പുത്രനായ നേതാജി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്രത്തിനായുള്ള അഹ്വാനം ഒരുകാലത്ത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ന് ആ പുണ്യഭൂമി നിയമവിരുദ്ധമായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്താലും സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമത്താലും കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സുവർണ ബംഗാളിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ബംഗാളിലെ വോട്ടർമാർക്കുള്ള മോദിയുടെ സന്ദേശം

മോദി കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ബംഗാളിലെ വോട്ടർമാർക്ക് സന്ദേശം നൽകികൊണ്ടാണ്. "എത്രക്കാലം നിങ്ങൾ വായടച്ച് ഇത് സഹിക്കും? ഇപ്പോൾ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥനങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ജീവതങ്ങളും ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയുഷ്‌മാൻഭാരത് പദ്ധതി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ നൽകി. യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി, സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ആ പുരോഗതി അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളും ഈ വികസനത്തിൽ പങ്കുചേരണം. നിങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്" മോദി പറഞ്ഞു.

Also Read: മിനിമം നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കും, ലാഭത്തിന്‍റെ 80% ഭാരത് ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാർക്ക്: വൻ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായി അമിതാ ഷാ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
MODI WRITES LETTER TO BENGAL PEOPLE
MODI WRITES LETTER
PM MODI WRITES TO BENGAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.