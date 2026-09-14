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സാങ്കേതികവിദ്യ ആയുധമാക്കരുത്; ബ്രിക്സിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ആഗോളതലത്തിൽ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ 90 ശതമാനവും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്

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ന്യൂഡൽഹിയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനുമൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 10:52 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കുത്തക ആയുധമാക്കുന്നതിനെതിരെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യ പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.

ആഗോളതലത്തിൽ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ 90 ശതമാനവും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതേസമയം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നൂതന സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് മേൽക്കൈ.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം പരസ്പരം തന്ത്രപരമായ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നിർണായക ധാതുക്കൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം

സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർണായക ധാതുക്കളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം, സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിയം, ജെർമേനിയം തുടങ്ങിയവ ഊർജ പരിവർത്തനത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഗാലിയം, ജെർമേനിയം തുടങ്ങിയ നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും ഗാഡോലിനിയം, ലുറ്റീഷ്യം തുടങ്ങിയ അപൂർവ ഭൂമി മൂലകങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിക്ക് 2023ൽ ചൈന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു.

US CHINA CRITICAL MINERALS BRICS SUMMIT us china tech war
ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് (PTI)

നൂതന സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾക്കും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും അമേരിക്ക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം. ഈ ധാതുക്കൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ വിശദീകരണം. ഇത് അമേരിക്കയെയും പാശ്ചാത്യ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെയും മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചു.

നിർണായക ധാതുക്കളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ ആധിപത്യം വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും അപൂർവ മൂലകങ്ങളുടെയും വിതരണം, സംസ്കരണം, നിർമാണം എന്നിവയുടെ സിംഹഭാഗവും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

ഗ്ലോബൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ഔട്ട്‌ലുക്ക് 2025 പ്രകാരം തന്ത്രപ്രധാനമായ 20 ധാതുക്കളിൽ 19 എണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രധാന സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ചൈനയാണ്. ശരാശരി 70 ശതമാനം വിപണി വിഹിതമാണ് അവർക്കുള്ളത്. സ്വന്തം ശേഖരത്തിന് പുറമെ മാലിയിലെ ലിഥിയം ഖനികൾ ഉൾപ്പെടെ ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാന ഖനന കേന്ദ്രങ്ങളും ചൈന സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഫ്രിക്ക സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മത്സരം

നിർണായക ധാതുക്കളുടെ മേലുള്ള ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് മറുപടിയായി നൂതന സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ അമേരിക്ക കയറ്റുമതി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മൈക്രോചിപ്പുകൾ, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അവതരിപ്പിച്ച് ചൈനയും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് തുടങ്ങിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളാണ് നിലവിൽ ഈ മേഖലയെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എഐ ബദലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയുടെ എഐ ഇൻഡക്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനയുടെ ഡീപ്സീക്ക്-ആർ1 അമേരിക്കൻ മോഡലുകൾക്കൊപ്പമെത്തിയിരുന്നു. 2026 മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ മുൻനിര മോഡലിന് വെറും 2.7 ശതമാനം മാത്രമാണ് മുന്നേറ്റമുള്ളത്. എങ്കിലും മികച്ച എഐ മോഡലുകൾ കൂടുതലായി നിർമിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക തന്നെയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്

അമേരിക്ക-ചൈന പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർണായക ധാതുക്കളും ആയുധമാക്കുന്നത് കൂട്ടായ പുരോഗതിക്ക് തടസമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പകർച്ചവ്യാധികൾ, കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്നത്തെ പരസ്പരബന്ധിതമായ ലോകത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും സ്വന്തമായി സാങ്കേതികവിദ്യയും സെമികണ്ടക്ടർ ശേഷിയും വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

പര്യവേക്ഷണം, സംസ്കരണം, പുനരുപയോഗം എന്നിവയ്ക്കായി 34,300 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷനിലൂടെ തദ്ദേശീയ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ നിർണായക ധാതു സഹകരണം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്.

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ചിലിയുമായി ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന കരാറിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേക അധ്യായം തന്നെയുണ്ട്. സെമികണ്ടക്ടറുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അമേരിക്ക ആരംഭിച്ച പാക്സ് സിലിക്ക എന്ന സംരംഭത്തിലും ഇന്ത്യ ഈ വർഷമാദ്യം ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. എഐ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയിലാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നത്. തദ്ദേശീയ മോഡലുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യഎഐ മിഷനും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം രൂക്ഷമാകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തദ്ദേശീയ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

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CRITICAL MINERALS
BRICS SUMMIT
US CHINA TECH WAR
BRICS SUMMIT 2026 INDIA

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