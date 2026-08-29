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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മധ്യേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കം; ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കിർഗിസ്ഥാനും സന്ദർശിക്കും

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഷാവ്‌കത്ത് മിസിയോയേവിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് താഷ്‌ക്കെൻ്റിൽ എത്തുന്നത്. ‘വികസിത് ഭാരത് 2047’, ‘ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ-2030’ എന്നീ വികസന ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്യും.

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Prime Minister Narendra Modi (ANI)
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By ANI

Published : August 29, 2026 at 8:15 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാല് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നീളുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി താഷ്കെൻ്റിലെത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29, 30 തീയതികളിലാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നാലാമത്തെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനമാണിത്.

വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഊർജം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാൻ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമാകും. ഇന്ത്യയുടെ 'വികസിത് ഭാരത് 2047' എന്ന കാഴ്ചപ്പാടും 'ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ-2030' തന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരു നേതാക്കളും ദീർഘകാല വളർച്ചാ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകും.

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താഷ്കെൻ്റിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി കേന്ദ്രം പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നത്. താഷ്കെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് ഈ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അന്ത്യം സംഭവിച്ച താഷ്കെൻ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായ ഒരു ഇടം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും. പ്രതിരോധ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനുമായി പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനാ ഉച്ചകോടി
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി കിർഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്കെക്കിലേക്ക് തിരിക്കും. കിർഗിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് സദിർ ജാപറോവിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ബിഷ്കെക്കിലെത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയാറാമത് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനാ (എസ്.സി.ഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം കൂടിയാണിത്. 2017 മുതലാണ് ഇന്ത്യ എസ്.സി.ഒയിൽ പൂർണ അംഗമായത്. സുരക്ഷ, കണക്റ്റിവിറ്റി, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഉച്ചകോടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. പ്രധാന ഉച്ചകോടിക്ക് പുറമെ മറ്റ് ലോകനേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും.

വേൾഡ് നൊമാഡ് ഗെയിംസ്
മധ്യേഷ്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ആറാമത് വേൾഡ് നൊമാഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. മധ്യേഷ്യയിലുടനീളം ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സാന്നിധ്യം, സാമ്പത്തിക സംയോജനം, സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ സന്ദർശനം അടിവരയിടുന്നത്.

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ഇന്ത്യയുടെ 'കണക്ട് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ' നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഭീകരവാദം ചെറുക്കുന്നതിലും പ്രാദേശിക സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

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SCO SUMMIT UZBEKISTAN
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