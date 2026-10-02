ആകാശച്ചുഴിയിൽ 174 ജീവനുകൾ കാത്ത യഥാർഥ വീരൻ; ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെ വിഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു
Published : October 2, 2026 at 12:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആകാശച്ചുഴിയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട നിമിഷം. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയിറക്കിയ ആ ധീരനായ പൈലറ്റിനെ തേടി ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിളിയെത്തി. ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചത്.
വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭവവികാസങ്ങൾക്കാണ് ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ സഹപൈലറ്റ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ആക്രമണം. ഇതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം ആയിരക്കണക്കിന് അടി താഴേക്ക് പതിച്ചു.
കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിലയിലും അസാമാന്യ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു. ഇതോടെ യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഇടപെട്ട് സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പൈലറ്റുമാർ ചേർന്ന് നിയന്ത്രണം തിരികെ പിടിച്ചു. വിമാനം പിന്നീട് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 174 പേരും സുരക്ഷിതരാണ്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം
സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടും സ്വന്തം ജീവൻ വകവയ്ക്കാതെ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റനെ യഥാർഥ വീരൻ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിഡിയോ കോളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റനുമായി സംസാരിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെ സമചിത്തതയും ധൈര്യവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നവരല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായവരാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്മിത്തിൻ്റെ അമ്മ ഗീത ബെന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ മൂല്യങ്ങളും പാഠങ്ങളും പകർന്നുനൽകിയാണ് അവർ സ്മിത്തിനെ വളർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭാഷണത്തിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് വികാരാധീനനായി. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തനിക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചത് തനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം നൽകിയെന്നും, അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും സ്മിത് പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം താൻ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലാറുണ്ടെന്നും ആ ദുഷ്കരമായ നിമിഷത്തിലും താൻ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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പരുക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും നിലവിൽ അബുദബിയിൽ വൈദ്യനിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതിയെ സൗദി അറേബ്യ യുഎഇ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. വിമാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുഎഇ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. യുഎഇ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റ് വോയ്സ് റെക്കോർഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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