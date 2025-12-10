രണ്ടായിരം കോടി രൂപ അര്ഹതപ്പെട്ടവര്ക്ക് നല്കി; "നിങ്ങള്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പണം വേഗം കൈപ്പറ്റണം", മോദി
രാജ്യത്തെ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അവകാശപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.. ഇത് അര്ഹതപ്പെട്ടവര്ക്ക് തിരികെ നല്കുന്ന ക്യാമ്പെയ്നുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് കേന്ദ്രം...
Published : December 10, 2025 at 4:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 'നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടെ അവകാശം' എന്ന ക്യാമ്പെയ്നിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അർഹരായ നിരവധി പേർക്ക് പണം തിരികെ ലഭിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂപ വരെ തിരികെ നല്കിയെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, ഓഹരികൾ, മ്യൂച്വൽഫണ്ട് എന്നിവ വഴി ജനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പണമാണ് പദ്ധതി വഴി തിരികെ നല്കുന്നത്. അവകാശികളില്ലെന്ന കാരണത്താൽ പലരും വാങ്ങാതെ ആയിട്ടുണ്ട്. മതിയായ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ഇവർക്കായി ആണ് രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊതു ക്യാമ്പെയ്ൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Here is a chance to convert a forgotten financial asset into a new opportunity.— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
Take part in the ‘Your Money, Your Right’ movement! https://t.co/4Td6wyz99i@LinkedIn
ഓരോ പൗരനും തങ്ങളുടെ പണം തിരികെ നേടാനാകുമെന്ന ഉറപ്പാക്കലാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. "മറന്നുപോയ സാമ്പത്തിക ആസ്തി തിരികെ നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം ആണിത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അവകാശപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ അവകാശപ്പെടാതെ 78,000 കോടി രൂപയോളം കിടക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ കൈവശം 14,000 കോടി രൂപയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ കൈവശം ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുംകൂടാതെ 9,000 കോടി രൂപയുടെ ലാഭവിഹിതവും അവകാശപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും കെട്ടികിടക്കുന്നു"എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. ഇത് വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ലളിതവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതിന്, സർക്കാരും സ്ഥാപനങ്ങളും പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ക്ലെയിം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനായി പ്രത്യേക പോർട്ടലുകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഗ്രാമ, നഗര മേഖലകളിലും 477 ജില്ലകളിലുമായി പണം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫെസിലിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ, നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂപ ഇതിനകം പൗരന്മാർക്ക് തിരികെ നൽകി.
ഈ പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പൗരന്മാർക്കോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അവകാശപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളോ ഇൻഷുറൻസ് വരുമാനമോ ലാഭവിഹിതമോ നിക്ഷേപങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടേതായത് അവകാശപ്പെടുന്നതിന് സമർപ്പിത പോർട്ടലുകളും ഫെസിലിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.
"നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നേടൂ, ലഭിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആസ്തി കൈപ്പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടേതാണ്. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. സുതാര്യവും സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കാം" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പണം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം, എങ്ങനെ തിരികെ നേടാം?
- റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) - യുഡിജിഎം പോർട്ടൽ.
- ഐആർഡിഎഐ - (ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) - ബീമ ഭറോസ പോർട്ടൽ
- സെബി- മിത്ര പോർട്ടൽ
- കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം- ഐഇപിഎഫ്എ പോർട്ടൽ.. തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകള് സന്ദര്ശിക്കുക.
ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പേര്, പാൻ, വോട്ടർ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തീയതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം. തുടര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലുണ്ടെങ്കില് അത് ഈ വെബ്സൈറ്റില് കാണിക്കുകയും നിങ്ങള്ക്കത് തിരികെ നേടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
പണം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ട രേഖകള്
- തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (പാൻ, ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് പോലുള്ളവ)
- വിലാസ തെളിവ് (ഇതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളോ വൈദ്യുതി ബില്ലുകളോ ഉപയോഗിക്കാം, അതോറിറ്റിക്ക് സ്വീകാര്യമായത് ഏതാണോ അത്)
- അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി വിശദാംശങ്ങൾ (ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീതുകൾ, പോളിസി രേഖകൾ, ഫോളിയോ നമ്പറുകൾ മുതലായവ)
- നിയമപരമായ അവകാശികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ അവകാശ രേഖ പോലുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യമായി വരും.
