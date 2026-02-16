മോദി ഇസ്രയേലിലേക്ക്; സന്ദര്ശനം സ്ഥിരീകരിച്ച് നെതന്യാഹു
അമേരിക്കൻ ജൂത സംഘടനകളുടെ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കവെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശന വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
Published : February 16, 2026 at 7:00 PM IST
ജെറുസലേം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫെബ്രുവരി 25, 26 തീയതികളിൽ ഇസ്രയേലിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച അമേരിക്കൻ ജൂത സംഘടനകളുടെ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കവെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശന വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
"അടുത്ത ആഴ്ച ആരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്," നെതന്യാഹു സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസെറ്റിൽ മോദി പ്രസംഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "ഇസ്രായേലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം അതിശക്തമാണ്. വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. 140 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ ലോകശക്തിയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയുമുണ്ട്," നെതന്യാഹു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇസ്രായേൽ പാർലമെൻ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2017 ജൂലൈയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മോദി ഇസ്രായേലിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. ഉഭയകക്ഷി താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്കും പുറമെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും സന്ദർശനത്തിലുണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. നവംബറിൽ പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), സൈബർ സുരക്ഷ, ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പങ്കുവെക്കാനും സംയുക്ത ഉല്പാദനത്തിനും ഈ സന്ദർശനം വഴിതുറക്കും.
തീവ്രവാദം ഉൾപ്പെടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചാവിഷയമാകും. ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രഥമശ്രേണിയിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിയായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ അമീർ ബറാം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ കരാറിൽ (BIT) ഒപ്പിട്ടു
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇസ്രയേൽ ധനമന്ത്രി ബെസാലെൽ സ്മോട്രിച്ച് നടത്തിയ സന്ദർശനവേളയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട 'ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന്' (TOR) പിന്നാലെയാണിത്. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലേക്ക് (FTA) വഴിതുറക്കുന്നതാണ്.
പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ അതേ സന്ദർശന വേളയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധം, വ്യവസായം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിലും ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംയുക്ത വികസനത്തിനും ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഈ കരാർ സഹായിക്കും.
