പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്; ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് അഭിനന്ദനം, മാറ്റത്തിനായുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് ശക്തി കൂടുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന്റെ പുത്തന് ഭരണസമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചന.
Published : December 14, 2025 at 5:40 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വൈകാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയം വലിയ നേട്ടമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. 1987ൽ അഹമ്മദാബാദ് പിടിച്ച്, ബിജെപി ഗുജറാത്തിൽ പിന്നീട് ഭരണം നേടിയതും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തലസ്ഥാനം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചപ്പോള് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തുമെന്നും വികസനത്തിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്നും ബിജെപി അറിയിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയം ദേശീയതലത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ബിജെപി. ജെപി നദ്ദയും അമിത് ഷായും ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം പിടിക്കാനായി എന്ന ട്വീറ്റുകളും ഇന്നലെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് മോദി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും അനുമോദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്.
തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതേ സമയം എന്നാണ് എത്തുകയെന്ന് കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വൈകാതെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ മേയറെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള് അധികം വൈകാനിടയില്ല. വി വി രാജേഷ് മേയറാകുമെന്നാണ് സൂചനകള്. ശാസ്തമംഗലം വാര്ഡില് നിന്ന് വിജയിച്ച മുന് പൊലീസ് മേധാവി ശ്രീലേഖ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകുമെന്നുമാണ് പാര്ട്ടിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
ജനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അത് നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് കുറിച്ചിരുന്നു. 2014-ൽ അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിനാണ് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
2025-ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കേരളത്തിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. മാറ്റത്തിനായുള്ള ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് വരും നാളുകളിൽ ശക്തി കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
കേരളത്തില് താമര വിരിഞ്ഞെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് മിക്ക ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെയും തലക്കെട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം പിടിച്ചത് ദേശീയ തലത്തില് തന്നെ ചര്ച്ചയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്.