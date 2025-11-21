ജി20 ഉച്ചകോടി: മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഐബിഎസ്എ) നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും.
Published : November 21, 2025 at 10:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജി20 നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്. ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ആണ് 20-ാമത് ജി20 ഉച്ചകോടി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കും.
ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ജി20 ഉച്ചകോടിയാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും വിവിധ ആഗോള വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചകോടിയിൽ വിവിധ ലോക നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നരേന്ദ്ര മോദി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്ന് സെഷനുകളിലും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ജി20 ഉച്ചകോടിയാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
Will be attending the G20 Summit in Johannesburg, South Africa. This is a particularly special Summit as it is being held in Africa. Various global issues will be discussed there. Will be meeting various world leaders during the Summit. https://t.co/Sn4NFUOzXB— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ദുരന്തസാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ജോലി, എഐ, എല്ലാവർക്കും ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു ഭാവി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും ഉച്ചകോടിയിലെ മൂന്ന് സെഷനുകളിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിക്കുക. 'ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി' എന്നീ ആശയങ്ങളുമായി യോജിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷത്തെ ജി20 യുടെ പ്രമേയം 'ഐക്യദാർഢ്യം, സമത്വം, സുസ്ഥിരത' എന്നതാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഐബിഎസ്എ) നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ ആറാമത് ഐബിഎസ്എ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കാളി രാജ്യ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് പ്രധാന്യം ഏറെ
ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ജി20 ഉച്ചകോടിയാണിത്. 2023-ൽ ഇന്ത്യ ജി20 അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ജി20യിൽ അംഗമായത്. ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയാണിത്. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ജി20 അംഗങ്ങളാണ്.
ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20 (G20)-ൽ അർജൻ്റീന, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ, കാനഡ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, മെക്സിക്കോ, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തുർക്കി, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU), ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ (AU) എന്നീ രണ്ട് പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
